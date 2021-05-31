Синхронисты и прыгуны в воду соревнуются в онлайн-формате

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев выиграл три золотых медали на этапе Мировой серии, который хоть и был закреплен за Монреалем, но проходил виртуально.

Согласно регламенту участники должны были записать свои программы в определенный день и час в условиях, максимально приближенных к соревновательным. Затем судьи оценивали их в режиме онлайн. Зрители увидели выступления уже постфактум.

Мальцев победил с технической сольной программой (89,8282 балла), опередив испанца Фернандо Диаса дель Рио Сото (75,9238). Также Александр взял два "золота" в составе микст-дуэта: с Майей Гурбанбердиевой в технической программе (89,8193) и с Олесей Платоновой в произвольной (92,4667 балла).

- Виртуальный этап больше похож на тренировку. Сейчас и на реальных турнирах показываем программы для ограниченного количества зрителей или вообще при пустых трибунах, как было на чемпионате Европы. Но хотя бы есть обратная связь с судьями и техническими специалистами, можно услышать их комментарии и исправить какие-то недочеты, - рассказал Мальцев корреспонденту "РГ". - Но участие в этом онлайн-этапе было нам необходимо. По новым правилам, чтобы отобраться в суперфинал в Барселоне, по ходу серии нужно поучаствовать в одном этапе в Европе - для нас это был Будапешт - и в Северной Америке.

Между тем прыгуны в воду тоже осваиваются в виртуальном пространстве. Канада стала организатором онлайн-этапа Гран-при. 34 спортсмена из Великобритании, Канады, Словакии и США выступали в шести разных бассейнах, но соревновались в режиме реального времени. Все страны-участницы получили необходимое оборудование, чтобы обеспечить запись и трансляцию прыжков с минимальной задержкой сигнала - менее одной секунды. Видеоряд поступал на контрольный пункт в Канаду, а оттуда на сайт, что позволяло судьям моментально оценивать выступления.

Пусть участников было совсем немного. Но первый виртуальный этап Мировой серии в США собрал 11 стран. На Канаду заявки прислали уже 17 национальных сборных и три клуба из Чехии.