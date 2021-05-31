Синхронисты и прыгуны в воду соревнуются в онлайн-формате

Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 20:15
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 19:41
Рубрика: Спорт

Виртуально и виртуозно

Синхронисты и прыгуны в воду соревнуются в онлайн-формате
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев выиграл три золотых медали на этапе Мировой серии, который хоть и был закреплен за Монреалем, но проходил виртуально.
Александр Мальцев. Фото: Егор Алеев/ТАСС Александр Мальцев. Фото: Егор Алеев/ТАСС
Александр Мальцев. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Согласно регламенту участники должны были записать свои программы в определенный день и час в условиях, максимально приближенных к соревновательным. Затем судьи оценивали их в режиме онлайн. Зрители увидели выступления уже постфактум.

Фото: Джорджио Пероттино / РИА Новости
Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли "золото" на чемпионате Европы

Мальцев победил с технической сольной программой (89,8282 балла), опередив испанца Фернандо Диаса дель Рио Сото (75,9238). Также Александр взял два "золота" в составе микст-дуэта: с Майей Гурбанбердиевой в технической программе (89,8193) и с Олесей Платоновой в произвольной (92,4667 балла).

- Виртуальный этап больше похож на тренировку. Сейчас и на реальных турнирах показываем программы для ограниченного количества зрителей или вообще при пустых трибунах, как было на чемпионате Европы. Но хотя бы есть обратная связь с судьями и техническими специалистами, можно услышать их комментарии и исправить какие-то недочеты, - рассказал Мальцев корреспонденту "РГ". - Но участие в этом онлайн-этапе было нам необходимо. По новым правилам, чтобы отобраться в суперфинал в Барселоне, по ходу серии нужно поучаствовать в одном этапе в Европе - для нас это был Будапешт - и в Северной Америке.

Между тем прыгуны в воду тоже осваиваются в виртуальном пространстве. Канада стала организатором онлайн-этапа Гран-при. 34 спортсмена из Великобритании, Канады, Словакии и США выступали в шести разных бассейнах, но соревновались в режиме реального времени. Все страны-участницы получили необходимое оборудование, чтобы обеспечить запись и трансляцию прыжков с минимальной задержкой сигнала - менее одной секунды. Видеоряд поступал на контрольный пункт в Канаду, а оттуда на сайт, что позволяло судьям моментально оценивать выступления.

Пусть участников было совсем немного. Но первый виртуальный этап Мировой серии в США собрал 11 стран. На Канаду заявки прислали уже 17 национальных сборных и три клуба из Чехии.

Спорт Виды спорта Водный спорт