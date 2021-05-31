Новости

Минсельхоз ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка 09:29
В Подмосковье задержали грабителей, похищавших ценности из частных домов 09:18
Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара 09:07
Социологи составили рейтинг самых общительных городов России 09:02
Ушел из жизни первый губернатор Приамурья 09:00
"Аэрофлот" открыл международный хаб в Красноярске 08:56
"Тампа-Бэй" обыграла "Каролину" благодаря Василевскому 08:45
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца 08:45
Компания "Яндекс" собирается купить интернет-магазин одежды 08:42
В Гонконге среди привитых от COVID-19 разыграют квартиру 07:55
Доктор Мясников рассказал о правильной подготовке к отпуску 07:32
В Алтайском крае в ДТП с автобусом и легковушкой погибли 3 человека 07:18
В США отказались от продажи алкоголя на борту из-за буйных пассажиров 07:18
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски 06:27
МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России 06:20
Разработанный в 50-х годах советский комплекс ПВО сбил в Сирии беспилотник 06:04
КНДР осудила снятие ограничений на дальность полета южнокорейских ракет 05:50
Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии 05:25
Мошенники придумали новый способ обмана россиян при "приеме на работу" 05:17
Семья Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании 04:28
Исполнитель роли Тарзана Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США 04:25
Axios: Байден может выдвинуть дочь Кеннеди на должность посла в Австралии 03:59
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины 03:13
Диетолог Елена Соломатина рассказала о "правиле экватора" для худеющих 02:50
В Канаде два человека погибли при сходе лавины 01:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 08:45
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" обыграла "Каролину" благодаря Василевскому

Текст: Максим Домчев
В первом матче второго раунда плей-офф НХЛ "Тампа-Бэй" нанесла поражение "Каролине" - 2:1.
Голкипер команды "Тампа-Бэй" Андрей Василевский. Фото: AP Photo/Gerry Broome Голкипер команды "Тампа-Бэй" Андрей Василевский. Фото: AP Photo/Gerry Broome
Голкипер команды "Тампа-Бэй" Андрей Василевский. Фото: AP Photo/Gerry Broome

Встреча проходила на домашней арене "Каролины". Гости открыли счет во втором периоде, реализовав большинство. С передачи российского нападающего Никиты Кучерова отличился Брейден Пойнт.

Фото: AP Photo/Tony Avelar
Шайба Капризова вошла в десятку лучших по итогам "регулярки" НХЛ

В начале третьего периода хозяева отыгрались после броска Джейка Бина, которому ассистировал Андрей Свечников. Все решил гол форварда "молний" Баркли Гудроу, который принес своей команде победу.

Но главным героем матча стал голкипер гостей Андрей Василевский. Он отразил 37 из 38 бросков по своим воротам и помог команде повести в серии до четырех побед.

В другом матче голевая передача Валерия Ничушкина помогла "Колорадо" переиграть "Вегас" со счетом 7:1. И здесь счет в серии стал 1-0.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ