"Тампа-Бэй" обыграла "Каролину" благодаря Василевскому

В первом матче второго раунда плей-офф НХЛ "Тампа-Бэй" нанесла поражение "Каролине" - 2:1.

Встреча проходила на домашней арене "Каролины". Гости открыли счет во втором периоде, реализовав большинство. С передачи российского нападающего Никиты Кучерова отличился Брейден Пойнт.

В начале третьего периода хозяева отыгрались после броска Джейка Бина, которому ассистировал Андрей Свечников. Все решил гол форварда "молний" Баркли Гудроу, который принес своей команде победу.

Но главным героем матча стал голкипер гостей Андрей Василевский. Он отразил 37 из 38 бросков по своим воротам и помог команде повести в серии до четырех побед.

В другом матче голевая передача Валерия Ничушкина помогла "Колорадо" переиграть "Вегас" со счетом 7:1. И здесь счет в серии стал 1-0.