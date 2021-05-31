Видео: Чемпионка мира Анна Щербакова прыгнула с парашютом

17-летняя российская фигуристка Анна Щербакова после напряженного сезона отдыхает в Дубае. На чемпионате мира в Стокгольме россиянка завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночниц, а позже в составе сборной России команды выиграла и командный чемпионат мира в Японии.

В понедельник спортсменка опубликовала видео прыжка с парашютом в тандеме с высоты 4000 метров.

Поклонники спортсменки в комментариях оценили мужество россиянки и выразили восхищение ее поступком.