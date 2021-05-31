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31.05.2021 19:44
Рубрика: Спорт

Рыцарь дороги

Капитан "Астаны" Власов достойно проявил себя на длинной дистанции гонки "Джиро"
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
Первую в нынешнем сезоне супермногодневную, более чем трехнедельную шоссейную гонку "Джиро д Италия" выиграл колумбиец Эган Берналь из британской команды INEOS Grenadiers. Российский капитан казахстанско-канадской велогруппы Astana - Premier Tech Александр Власов выступил очень достойно для дебютанта стартов "Гранд Тура" - четвертое место в итоговой генеральной классификации при 184 стартовавших участниках.
На маршруте "Джиро" Александр Власов получил свой первый и бесценный опыт выступления в гонке категории "Гранд Тур". Фото: ЕРА На маршруте "Джиро" Александр Власов получил свой первый и бесценный опыт выступления в гонке категории "Гранд Тур". Фото: ЕРА
На маршруте "Джиро" Александр Власов получил свой первый и бесценный опыт выступления в гонке категории "Гранд Тур". Фото: ЕРА

Уроженец Выборга 25-летний Власов, начинавший свою профессиональную карьеру в "Газпром-РусВело", в "Астане" с прошлого года. Сейчас он впервые провел гонку в качестве полноценного капитана своей нынешней команды. Все усилия партнеров были сосредоточены на том, чтобы помочь Власову занять как можно более высокое место в общем зачете. И Александр хорошо справился со своей ролью.

Фото: скриншот с youtube.com
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Пусть он лишь раз вошел в топ-3 по итогам этапа, зато в целом провел "Джиро" стабильно и без срывов, на горных маршрутах постоянно держался в лидирующей группе. А это и есть самое главное для гонщика специализации "генеральщика". Особенно ярко смотрелся россиянин на контрасте с восходящей бельгийской звездой Ремко Эвенепулом. Молодому лидеру Deceuninck - Quick Step, с которой он недавно подписал новый пятилетний контракт (по меркам велошоссе огромный срок), раздавали большие авансы, к нему было приковано внимание масс-медиа. Однако на 16-м этапе в горах он почти остановился и проиграл Берналю 24 минуты. Через день бельгиец травмировался при завале, и был вынужден сойти с дистанции.

- Я доволен своим выступлением на "Джиро". Это мой первый "Гранд Тур". Попадание на подиум было бы огромным успехом. Тем не менее и четвертый результат дарит мне большую мотивацию на будущее. После того опыта, который получил на этой гонке, я знаю, что могу двигаться дальше вперед", - приводит слова Александра Власова пресс-служба "Астаны".

Александр Власов: Четвертое место дарит мне большую мотивацию на будущее 

Помимо Берналя, впереди россиянина итальянец Дамиано Карузо и британец Адам Йейтс. Титул сильнейшего спринтера у словака Петера Сагана, лучшим в зачете горняков стал француз Джеффри Бушар.

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