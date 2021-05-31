Зидан обвинил руководство "Реала" в недоверии

Зинедин Зидан написал открытое письмо болельщикам "Реала", которое опубликовало издание As. В нем тренер сообщил о том, что на игру команды в последнее время влияли частые "сливы" в прессе слухов о его отставке, а также недоверие со стороны руководства клуба.

"Реал" занял итоговое второе место в чемпионате Испании, а также не смог добиться успеха в Лиге чемпионов. После окончания сезона французский специалист решил покинуть клуб.

"Я принял решение об уходе и хочу объяснить, почему пошел на этот шаг, - написал Зидан. - Я покидаю клуб, потому что руководство не верит в меня и не поддерживает в желании построить команду на долгую перспективу".

По словам тренера, ему и команде мешали частые публикации в СМИ о возможной отставке, источником которых обычно называли руководство руководство "Реала".

При этом Зидан отметил, что после ухода из мадридского клуба не завершает тренерскую карьеру.