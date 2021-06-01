Анчелотти возглавил мадридский "Реал"

Мадридский "Реал" объявил о назначении на пост главного тренера команды итальянского специалиста Карло Анчелотти.

Как сообщает сайт "Реала", контракт с новым наставником подписан на три года.

По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, за каждый сезон Анчелотти заработает 6 миллионов евро. Об этом он написал в Twitter.

Итальянский специалист уже возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 годы. Под его руководством "королевский" клуб впервые после долгой паузы смог выиграть Лигу чемпионов. После ухода из "Реала" Анчелотти работал в "Баварии", "Наполи" и "Эвертоне".