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01.06.2021 00:26
Рубрика: Спорт

Антон Слепышев: Здорово, что удалось победить в день рождения тренера

Текст: Илья Соболев
Капитан сборной России Антон Слепышев ответил на вопросы журналистов после победы по буллитам (3:2) над шведами в рамках ЧМ-2021.

Антон, как влились в команду Орлов и Тарасенко, которые провели свой первый матч на турнире?

Антон Слепышев: Мы их прекрасно знаем. Отличные ребята, отличные хоккеисты. Вышли с карантина, мы им помогли быстро влиться. Сегодня сыграли, очень помогли сборной, все отлично.

Сегодня вы, казалось, играли с большим желанием. Это от того, что у Брагина - день рождения?

Антон Слепышев: Мы пытаемся каждую игру играть с большим желанием. Сегодня это больше получалось. Были неплохие моменты. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера, поздравить его.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Расскажите эпизод, когда вы упали на шведского вратаря Рейдеборна. Он очень долго лежал, как будто травму получил. Ваш будущий одноклубник по ЦСКА, между прочим….

Антон Слепышев: Просто вылазил на ворота, но защитник сыграл в тело, и я влетел в Рейдеборна. Судьи здорово разобрались. Лежа уже сказал Рейдеборну, что получил силовой прием, ничего личного.

Как на вас влияло то, что победа гарантировала вам выход в плей-офф, а шведы, потерпев поражение, могли вылететь из турнира?

Антон Слепышев: Мы настраивались выиграть. Чем раньше займешь место в плей-офф, тем спокойнее дальше готовиться, налаживать какие-то моменты. Понимали, что шведы, возможно, играют последний матч, они вышли заряженными. Держали это в голове.

Как оцените работу судей, которые не дали нам ни одного большинства. Прокомментируйте свое удаление, когда вы задели шайбу, спрыгивая с борта?

Антон Слепышев: Думаю, у судей были моменты, чтобы дать нам большинство. По моему эпизоду: увидел шайбу под собой, два наших игрока были уже на лавке. Остановил шайбу. Стоило подождать. Подвел команду при счете 0:1. Но в меньшинстве выстояли, молодчики. Такого не повторится.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Не удивились, что в концовке шведы не стали снимать вратаря? Ведь победа в основное время оставляла им больше шансов на плей-офф.

Антон Слепышев: Мы держали это в голове. Тренерский штаб говорил об этом. Может, результат игры чешской сборной на них так повлиял. Ну не сняли и не сняли.

Как происходило назначение игроков на буллиты?

Антон Слепышев: Думаю, тренеры примерно знают, кто исполняет в клубах буллиты и больше забивает. Сказали очередность. Кто согласился, тот согласился. Это рабочий момент. Думаю, у нас никто не откажется, если его назначат на буллиты.

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