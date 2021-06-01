Антон Слепышев: Здорово, что удалось победить в день рождения тренера

Антон, как влились в команду Орлов и Тарасенко, которые провели свой первый матч на турнире?

Антон Слепышев: Мы их прекрасно знаем. Отличные ребята, отличные хоккеисты. Вышли с карантина, мы им помогли быстро влиться. Сегодня сыграли, очень помогли сборной, все отлично.

Сегодня вы, казалось, играли с большим желанием. Это от того, что у Брагина - день рождения?

Антон Слепышев: Мы пытаемся каждую игру играть с большим желанием. Сегодня это больше получалось. Были неплохие моменты. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера, поздравить его.

Расскажите эпизод, когда вы упали на шведского вратаря Рейдеборна. Он очень долго лежал, как будто травму получил. Ваш будущий одноклубник по ЦСКА, между прочим….

Антон Слепышев: Просто вылазил на ворота, но защитник сыграл в тело, и я влетел в Рейдеборна. Судьи здорово разобрались. Лежа уже сказал Рейдеборну, что получил силовой прием, ничего личного.

Как на вас влияло то, что победа гарантировала вам выход в плей-офф, а шведы, потерпев поражение, могли вылететь из турнира?

Антон Слепышев: Мы настраивались выиграть. Чем раньше займешь место в плей-офф, тем спокойнее дальше готовиться, налаживать какие-то моменты. Понимали, что шведы, возможно, играют последний матч, они вышли заряженными. Держали это в голове.

Как оцените работу судей, которые не дали нам ни одного большинства. Прокомментируйте свое удаление, когда вы задели шайбу, спрыгивая с борта?

Антон Слепышев: Думаю, у судей были моменты, чтобы дать нам большинство. По моему эпизоду: увидел шайбу под собой, два наших игрока были уже на лавке. Остановил шайбу. Стоило подождать. Подвел команду при счете 0:1. Но в меньшинстве выстояли, молодчики. Такого не повторится.

Не удивились, что в концовке шведы не стали снимать вратаря? Ведь победа в основное время оставляла им больше шансов на плей-офф.

Антон Слепышев: Мы держали это в голове. Тренерский штаб говорил об этом. Может, результат игры чешской сборной на них так повлиял. Ну не сняли и не сняли.

Как происходило назначение игроков на буллиты?

Антон Слепышев: Думаю, тренеры примерно знают, кто исполняет в клубах буллиты и больше забивает. Сказали очередность. Кто согласился, тот согласился. Это рабочий момент. Думаю, у нас никто не откажется, если его назначат на буллиты.