Как максимально эффективно для развития спорта распределять целевые отчисления

На конференции по спортивному маркетингу Marspo выступил президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров. Одним их главных моментов его доклада стала тема, касающаяся эффективного распределения Единым регулятором азартных игр целевых отчислений между спортивными федерациями.

"Целевые отчисления - это обязанность. Они направлены на развитие физической культуры и спорта. Есть виды спорта, которые не зрелищны, букмекеры на них пари активно не заключают. Мы очень надеемся, что публичная правовая компания, которая с 1 октября будет регулировать и распределять целевые отчисления, организует разумное финансирование тех спортивных федераций, которые нуждаются в деньгах", - рассказал Макаров на конференции.

Руководитель BetBoom выразил надежду, что новый орган решит некоторые старые проблемы букмекеров. Это касается упрощения идентификации клиентов и отмены банковских гарантий. Макаров выразил надежду, что техническая интеграция букмекеров пройдет без проблем и в максимально быстрые сроки.

Добавим, что в рамках Marspo состоялось награждение проектов по спортивному маркетингу, где BetBoom получил награды в номинациях: "Лучшая активация спонсорских прав букмекерских компаний в спорте", "Лучшая спонсорская интеграция/активация в киберспорте" и "Лучший DIGITAL-проект".