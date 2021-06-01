Де Брюйне не потребуется операция и он может сыграть на Евро-2020

Полузащитнику сборной Бельгии Кевину де Брюйне не потребуется операция. Это сохраняет надежду на его выступление на чемпионате Европы, сообщил главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Он отметил, что де Брюйне предстоит пройти ряд обследований, после которых будет точно понятно сможет ли футболист принять участие в Евро-2020 или же ему предстоит лечение. "Я с ним разговаривал и он чувствовал себя хорошо и выглядел оптимистично. Ему не потребуется операция, которая бы сделала невозможным участие де Брюйне в чемпионате Европы", - цитирует Мартинеса ESPN.

По словам наставника бельгийской команды, в течение недели станут точно известны перспективы. Сборная Бельгии 12 июня сыграет со сборной России в стартовом матче чемпионата Европы.