Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф

Дмитрий Орлов: Сегодня был очень непростой матч. Мы должны были сыграть лучше. Они играли второй день подряд, поэтому по идее мы должны были превосходить их в свежести. Тем не менее игра сложилась сложно. Вратарь Самсонов был очень хорош, сделал классные спасения, оставил нас в игре. В итоге мы выиграли, наши парни здорово исполнили буллиты. Завтра - другой день, другая игра. Нам нужно перевести дух. Белорусы предыдущий матч проиграли, они на последнем месте, им нечего терять. Думаю, они будут играть от ножа. Мы должны быть к этому готовы.

Нынешнюю оборону сборной России считают одной из сильнейших в истории команды. Вам изнутри тоже так кажется?

Дмитрий Орлов: Хорошо, что так считают. Надо выходить и доказывать это, фокусироваться на игре, помогать нападающим, помогать вратарю.

У нас хороший коллектив, хорошая команда. У нас все есть для победы. Просто нельзя терять концентрацию, продолжать находить уверенность. Сейчас будет последняя игра с белорусами и дальше плей-офф. Времени на раскачку нет. Надо с завтрашней игры показывать хоккей, который будем показывать в плей-офф.

Казалось, что вы сегодня с первых минут удачно вошли в игру. Хотя до этого вы говорили, что нужно адаптироваться к размерам площадки.

Дмитрий Орлов: Разный хоккей из-за площадки. А скорости остаются. Все отдаются, играют за свою нацию. Здесь нет никакого недонастроя. Конечно, пытаешься адаптироваться, но времени на раскачку нету. Старался сразу войти в игру, где-то покороче смены играть. Первый период тяжелый был. Одышка присутствовала, потому что давно не играл. Тренировки были короткими, с командой толком позаниматься не успел. Были сложности, но потом вошел в игру, хорошо чувствовал себя физически.

То, что сборная забросила две шайбы с интервалом в 12 секунд - это совпадение, или вы почувствовали, что шведы подустали?

Дмитрий Орлов: Выбора у нас не было. Понимали, что проигрывали, но хотим выиграть.

В раздевалке говорили о том, что они играют второй матч подряд, что нужно создавать моменты. Хорошо, что забили два гола, но сами пропустили. Немного потеряли игрока в нейтральной зоне. Может, концентрацию потеряли, может усталость. В плей-офф такие ошибки нельзя пропускать. Думаю, тренера подскажут, тренера покажут видео. Будем лучше, сильнее.

Вы неплохо выглядели в звене с Бурдасовым и Тарасенко. С ними вы играли на молодежном чемпионате мира десять лет назад. Это вам помогло сыграться?

Дмитрий Орлов: Мы все профессионалы, все умеем подстраиваться к игре, партнерам. Тот молодежный чемпионат был десять лет назад. Хоккей изменился. Приятно, что было то время, но сейчас другой хоккей, другое время. Главное разговаривать. Чем больше разговариваешь, тем больше взаимопонимания.