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01.06.2021 16:18
Рубрика: Спорт

Карацев вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, переиграв американца Дженсона Бруксби.

Фото: AP Photo/Christophe Ena
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Карацев ни разу в своей карьере не выходил во второй раунд "Ролан Гаррос". На старте турнира его соперником стал малоизвестный американец Дженсон Бруксби.

Россиянин с ролью фаворита справился. Он победил в трех сетах, не затратив много сил - 6:3, 6:4, 6:4. Во втором круге турнира соперником Карацева станет победитель матча между испанцем Фернандо Вердаско и Филиппом Кольшрайбером из Германии.

В нынешнем сезоне Карацев совершил настоящий прорыв, дойдя до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

А вот в женской части турнира из борьбы выбыла еще одна представительница России - Маргарита Гаспарян. Она практически без борьбы проиграла матч американке Энн Ли - 0:6, 1:6.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021