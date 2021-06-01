РФС попросил УЕФА допустить российских болельщиков на матч Евро в Данию

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с просьбой помочь с допуском болельщиков из РФ в Данию на матч чемпионата Европы по футболу.

Как стало известно, власти Дании запретили российским болельщикам посетить страну во время чемпионата Европы по футболу. Сборная России проведет в Дании один из матчей группового раунда турнира против местной команды.

В РФС такое решение посчитали несправедливым и обратились в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой помочь разобраться в этой ситуации.

Генеральный директор РФС Александр Алаев направил письмо гендиректору УЕФА Мартину Каллену, в котором отметил, что организация обеспокоена ситуацией с недопуском болельщиков, которые уже приобрели билеты на эту встречу.

"Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", - говорится в письме Алаева в УЕФА, которое публикует "Спорт-Экспресс".

Причиной для такого решения стал тот факт, что власти ЕС разрешают въезд в страны только тем, кто привился от коронавируса одобренными там вакцинами.

При этом Россия уже объявила о том, что на матчи в Санкт-Петербург смогут прибыть все обладатели билетов, при наличии Fan ID и отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.