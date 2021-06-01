Россияне не пустили Швецию в плей-офф ЧМ-2021

Это свершилось. Сборная Швеции сенсационно не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира, проходящего в Риге. А палачом "Тре крунур" выступила сборная России, обыгравшая скандинавов в решающем матче по буллитам - 3:2.

В то, что шведы могут не выйти из группы, верилось с трудом. После поражений от Дании и Беларуси на старте не покидало ощущение, что команда Юхана Гарпенлова вот-вот возьмет себя в руки и все исправит. Но нет, решение своей судьбы шведы отложили до своего последнего матча на групповом этапе против россиян. И зря.

"Красной машине", конечно, до шведских переживаний особого дела не было. Во-первых, россиянам самим нужно было бронировать место в плей-офф (что, в итоге, получилось), а во-вторых, в день матча 65-й день рождения отпраздновал главный тренер сборной России Валерий Брагин.

"Спасибо ребятам, что не подарили галстук", - усмехнулся Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции. Хотя шведы реально выдали матч жизни и даже открыли счет. И все же сборная России нашла в себе силы переломить ход игры. Для этого хватило 12 секунд. Сначала отличился Антон Слепышев, а потом Александр Барабанов. Первого гола не случилось бы без прохода Дмитрия Орлова, сыгравшего свой первый матч в Риге, второго - без передачи Владимира Тарасенко, который тоже дебютировал на ЧМ-2021. Он же стал автором победного буллита.

После матча на скандинавах не было лиц. Кажется, они сами не до конца верили, что для них все закончилось.

- Это большой провал для меня как тренера и большой провал для нас как хоккейной нации, - признал наставник шведов Юхан Гарпенлов. - Мы недовольны результатом, но что есть, то есть. Мы не можем изменить этот результат. Нам помешали два поражения на старте, особенно с Беларусью.

Игроки, которые общались с журналистами, с трудом подбирали слова. "Сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал", - понурив голову говорил Виктор Олофссон.

Зато у шведской прессы слова нашлись. Досталось всем: тренерскому штабу, который не сумел выстроить игру, хоккеистам, которых обвинили в слабохарактерности и мягкотелости. "Самым громким провалом современности" назвал вылет шведов бывший игрок сборной Йонас Андерссон. "Это фиаско", - написала SportExpressen.

"Им придется отведать кислого яблочка, - сказал в интервью этому изданию экс-наставник шведов Бенгт-Оке Густафссон. - Люди хотят знать, какого черта они делали, что впервые в истории проиграли Дании?"

"Если не изменить наш подход к силовой игре, Швеция скатится на уровень середняка или того хуже", - это уже слова эксперта Никласа Викегарда из Aftonbladet.

Всеобщее недовольство можно понять. Начиная с 1992 года, когда в обиход чемпионатов мира была введена система плей-офф, шведы никогда не пропускали стадию навылет. Более того, единственный раз, когда "Тре крунур" оказались за бортом топ-8 мирового первенства, приключился в 1937 году. Тогда шведы вместе с командами Норвегии и Румынии разделили девятое место в итоговой таблице чемпионата мира.

Сборная Швеции не сумела пробиться в топ-8 чемпионата мира впервые с 1937 года

Впрочем, до отставки Гарпенлова, для которого это был первый ЧМ в качестве главного тренера, дело видимо не дойдет .Шведская федерация хоккея намерена дать специалисту еще один шанс.

Вслед за Швецией вчера на выход могли проследовать канадцы. В своем заключительном матче они по буллитам уступили Финляндии (2:3), которая выиграла группу "В". В итоге судьба "кленовых листьев" зависела от результата матча Германия - Латвия. Ничья в основное время отправляла бы Канаду домой. Результат судьбоносной встречи стал известен уже после подписания этого номера в печать. Поздно вечером свой последний матч на групповом этапе провела и сборная России, игравшая с Беларусью. Победа выводила бы наших на первое место в группе "А".