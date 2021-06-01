Сборная России по хоккею завершает групповой этап чемпионата мира в Риге матчем против команды Беларуси. Коллектив Валерия Брагина уже гарантировал себе путевку в плей-офф, однако остается открытым вопрос, с какого места. Белорусская сборная, напротив, потеряла шансы на выход из группы, однако все еще может уйти с последней строчки, для чего надо побеждать.

Занять выше место в турнирной таблице крайне важно - от этого зависит соперник в четвертьфинале. Сейчас, перед последним туром, россияне лидируют в группе A, набрав 14 очков. Однако гипотетически, в случае поражения от белорусов и побед сборных Швейцарии и Словакии, могут опуститься на третью позицию, и тогда придется играть со второй командой группы B, которой станет либо команда США, либо - Финляндии. Обе борются за звание лучшей в своей восьмерке и имеют по одному поражению на турнире при пяти победах. Как минимум на стадии четвертьфинала встречаться ни с одной из них не хотелось бы.

Еще на два оставшихся места в плей-офф в группе B претендуют четыре сборные - Казахстана, Германии, Канады и Латвии. Любая их них может стать соперником команды Брагина, однако это определится по окончании всех игр заключительного седьмого тура.

В то же время сборная России продолжает усиляться легионерами из НХЛ. В прошедшем в понедельник матче против команды Швеции (3:2, по буллитам) впервые на турнире сыграли защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, и оба повлияли на результат: сделали по результативной передаче, а второй еще и стал автором решающего буллита.

Встреча сборных России и Беларуси пройдет во вторник и начнется в 20.15 по московскому времени. Смотрите за игрой вместе с онлайн-трансляцией "РГ".