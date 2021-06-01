Слепышев признан лучшим игроком сборной России в матче со шведами

Нападающий Антон Слепышев признан лучшим игроком сборной России в матче против Швеции.

В понедельник россияне сыграли со сборной Швеции. Встреча завершилась победой команды Валерия Брагина в серии буллитов - 3:2.

По итогам встречи лучшим в составе россиян признан Антон Слепышев. На счету нападающего первый гол российской команды в матче.

После матча хоккеист прокомментировал свою игру. "Я в каждом матче пытаюсь действовать так. Просто сегодня больше получалось. Здорово, что удалось победить в день рождения главного тренера. Так его поздравить", - сказал Слепышев.