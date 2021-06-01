"Спартак" опубликовал видео с Промесом: Агент Квинси на задании

Новости

Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф 00:30
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 00:30
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции 00:16
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Запатентован новый способ создания противоковидных вакцин с наночастицами 31.05.2021
Касаткина и Грачева вышли во второй раунд "Ролан Гаррос", Осака снялась 31.05.2021
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня 31.05.2021
Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 31.05.2021
Сборная России по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира 31.05.2021
Мишустин обсудил с премьером Беларуси проблемы интеграции 31.05.2021
Названы победители праймериз "Единой России" в Москве 31.05.2021
Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем 31.05.2021
Эрдоган объявил о частичном снятии коронавирусных ограничений 31.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о коронавирусе в армии 31.05.2021
Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 31.05.2021
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 31.05.2021
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 31.05.2021
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 31.05.2021
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 31.05.2021
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 31.05.2021
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 31.05.2021
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 31.05.2021
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 31.05.2021
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 31.05.2021
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 31.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 00:41
Рубрика: Спорт

"Спартак" опубликовал видео с Промесом: Агент Квинси на задании

Текст: Елена Казьмина

Московский "Спартак" в соцсетях опубликовал видео с участием своего полузащитника Квинси Промеса и нападающего "Лиона" Мемфиса Депая. Футболисты сейчас находятся в расположении сборной Нидерландов, которая продолжает готовиться к Евро-2020.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Шутка "Спартака" о Роналду в Twitter собрала более 30 тысяч лайков

"Агент Квинси на задании по заманиванию Мемфиса Депая в "Спартак", - подписал клуб видео в своей официальной группе во "ВКонтакте".

Так "красно-белые" пошутили о возможном переходе нападающего французского клуба в команду Руя Витории. Контракт Депая с "Лионом" истекает уже 30 июня.

Напомним, что Нидерланды уверенно прошли отборочный турнир, потеряв очки лишь в двух матчах, и досрочно вышли на Евро-2020.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" РГ-Видео