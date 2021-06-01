"Спартак" опубликовал видео с Промесом: Агент Квинси на задании

Московский "Спартак" в соцсетях опубликовал видео с участием своего полузащитника Квинси Промеса и нападающего "Лиона" Мемфиса Депая. Футболисты сейчас находятся в расположении сборной Нидерландов, которая продолжает готовиться к Евро-2020.

"Агент Квинси на задании по заманиванию Мемфиса Депая в "Спартак", - подписал клуб видео в своей официальной группе во "ВКонтакте".

Так "красно-белые" пошутили о возможном переходе нападающего французского клуба в команду Руя Витории. Контракт Депая с "Лионом" истекает уже 30 июня.

Напомним, что Нидерланды уверенно прошли отборочный турнир, потеряв очки лишь в двух матчах, и досрочно вышли на Евро-2020.