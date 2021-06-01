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01.06.2021 17:10
Рубрика: Спорт

Стало известно, кто будет комментировать матч Польша - Россия

Текст: Артем Локалов
Встречу на канале "РЕН ТВ" будут комментировать Кирилл Дементьев и Александр Садоков.

Игра сборной состоится на стадионе во Вроцлаве. Трансляция начнется в 21.40 (мск).

Фото: РИА Новости
Сборная России проведет первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро

Как правило, товарищеские матчи сборной показывают Первый канал или "Матч ТВ". Однако права на трансляцию матча Польша - Россия компания Telesport продала "РЕН ТВ".

Последний раз матчи футбольных сборных канал транслировал в 2009 году - тогда сборная Украины встречалась в стыках с командой Греции за право сыграть на ЧМ-2010 и проиграла.

Матч с Польшей - предпоследний для сборной России перед стартом чемпионата Европы. Также российская команда проведет товарищеский матч с Болгарией в Москве 5 июня. А первая игра на Евро с Бельгией состоится в Санкт-Петербурге 12 июня.

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