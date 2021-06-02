Каков порядок участия болельщиков на футбольных матчах в Санкт-Петербурге?

Новости

Козак: Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает 17:55
В ГД раскрыли причину запроса немецких экологов по "Северному потоку-2" 17:45
В США заработала первая группа по вопросам компенсаций потомкам рабов 17:40
Строительство "Северного потока-2" не остановлено после запроса экологов 17:38
Мурашко: Эффективность "Спутник V" превышает 96% 17:37
Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов перед избирателями 17:29
В Болгарии полицейского высшего ранга обвинили в принадлежности к ОПГ 17:25
Банк России: ВВП достигнет "доковидного" уровня в середине года 17:24
Шойгу заявил о намерении развивать военное сотрудничество с Сербией 17:18
На ПМЭФ-2021 разыграют первый гектар в Мурманской области 17:02
В Петербурге оставили под арестом обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта 16:59
Путин согласился обсудить идею об использовании маткапитала на ремонт 16:49
В России создадут экспресс-тесты на пять опасных инфекций 16:49
В Минэнерго рассказали о поправках в закон "О газификации" 16:40
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 18 млн россиян 16:38
Путин: Модернизацию сельских домов культуры надо начать уже в этом году 16:36
Новый лагерь "Солнечный" откроется в "Артеке" в 2024 году 16:23
Белоусов оценил идею закупки металла в Росрезерв 16:19
Евросоюз начинает привлечение финансовых средств для фонда восстановления 16:16
Голикова: Регистр получателей льготных лекарств будет готов к 1 июля 15:59
Каждый десятый россиянин любит пожаловаться на здоровье 15:56
БелАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока 15:55
Во Франции объявили о референдуме по независимости Новой Каледонии 15:42
Совфед разрешил охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:41
Вильфанд посоветовал купить шляпу для защиты от рака 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 17:24
Рубрика: Спорт

Почта "СОЮЗа"

Текст: Юлия Васильева ( julia@rg.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 21(985)
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Правила

Каков порядок участия болельщиков на футбольных матчах в Санкт-Петербурге?

"Сам я белорус, а мой брат получил польское гражданство. Мы купили билеты на футбольные матчи, которые пройдут в Санкт-Петербурге, в рамках УЕФА ЕВРО-2020. Хотелось бы уточнить, каков порядок участия болельщиков на футбольных матчах и когда моему брату можно будет въезжать в Россию по паспорту болельщика без визы? Даниил М."

Как сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, с 29 мая иностранные зрители чемпионата Европы по футболу 2020 года, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на этот год, могут въехать на территорию России по паспорту болельщика (FAN ID) без дополнительного оформления визы.

Для въезда в Россию можно использовать паспорт болельщика в виде заламинированного документа или электронный FAN ID. Такой порядок въезда заканчивается в день проведения последнего матча, 2 июля 2021 года в 23.59. Выезд из России по паспорту болельщика будет разрешен по 12 июля 2021 года. Иностранные зрители в течение этого периода по паспорту болельщика могут многократно въезжать в Россию и выезжать из нее.

Фото: iStock
"Почта СОЮЗа" - ответы на самые популярные вопросы наших читателей

Всем иностранным гражданам и лицам без гражданства при пересечении российской границы необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.

Обратите внимание, что для прохода на стадион вместе с билетом на матч необходимо предъявить паспорт болельщика в виде заламинированной карты, электронный FAN ID уже не подойдет. Получить карту можно в одном из центров выдачи FAN ID в Москве или Петербурге, адреса и время работы центров можно узнать на специальном сайте - www.fan-id.ru.

Также в министерстве предупреждают, что паспорта болельщика, полученные ранее для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA-2017 или чемпионата мира по футболу 2018 года, не дают права прохода на матчи в Санкт-Петербурге. Требуется получить новый FAN ID. А всем зрителям, подавшим заявку на получение паспорта болельщика до 1 октября 2020 года, необходимо получить обновленный FAN ID.

Паспорт болельщика выдается бесплатно, и его можно использовать в течение всего периода проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.

СОЮЗ. Беларусь-Россия Спорт Футбол Вокруг футбола Чемпионат Европы по футболу - 2020