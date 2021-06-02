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Каков порядок участия болельщиков на футбольных матчах в Санкт-Петербурге?

"Сам я белорус, а мой брат получил польское гражданство. Мы купили билеты на футбольные матчи, которые пройдут в Санкт-Петербурге, в рамках УЕФА ЕВРО-2020. Хотелось бы уточнить, каков порядок участия болельщиков на футбольных матчах и когда моему брату можно будет въезжать в Россию по паспорту болельщика без визы? Даниил М."

Как сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, с 29 мая иностранные зрители чемпионата Европы по футболу 2020 года, который был перенесен из-за пандемии коронавируса на этот год, могут въехать на территорию России по паспорту болельщика (FAN ID) без дополнительного оформления визы.

Для въезда в Россию можно использовать паспорт болельщика в виде заламинированного документа или электронный FAN ID. Такой порядок въезда заканчивается в день проведения последнего матча, 2 июля 2021 года в 23.59. Выезд из России по паспорту болельщика будет разрешен по 12 июля 2021 года. Иностранные зрители в течение этого периода по паспорту болельщика могут многократно въезжать в Россию и выезжать из нее.

Всем иностранным гражданам и лицам без гражданства при пересечении российской границы необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России.

Обратите внимание, что для прохода на стадион вместе с билетом на матч необходимо предъявить паспорт болельщика в виде заламинированной карты, электронный FAN ID уже не подойдет. Получить карту можно в одном из центров выдачи FAN ID в Москве или Петербурге, адреса и время работы центров можно узнать на специальном сайте - www.fan-id.ru.

Также в министерстве предупреждают, что паспорта болельщика, полученные ранее для посещения матчей Кубка Конфедераций FIFA-2017 или чемпионата мира по футболу 2018 года, не дают права прохода на матчи в Санкт-Петербурге. Требуется получить новый FAN ID. А всем зрителям, подавшим заявку на получение паспорта болельщика до 1 октября 2020 года, необходимо получить обновленный FAN ID.

Паспорт болельщика выдается бесплатно, и его можно использовать в течение всего периода проведения матчей Евро-2020 в Петербурге.