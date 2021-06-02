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02.06.2021 00:36
Рубрика: Спорт

И Гватемала тоже

Сборная узнала соперников по чемпионату мира
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 119(8470)
Сборная России по мини-футболу на групповом этапе чемпионата мира-2021 сыграет с командами Гватемалы, Египта и Узбекистана. Жеребьевка состоялась накануне в Цюрихе.

В квартет "А" вместе с хозяевами соревнований литовцами попали Венесуэла, Казахстан и Коста-Рика. В группе "С" сыграют Таиланд, Португалия, Марокко и Соломоновы Острова, в группе "D" - Панама, Чехия, Вьетнам и Бразилия, в группе "E" - Ангола, Япония, Парагвай и Испания, в группе "F" - Аргентина, США, Иран и Сербия.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в контрольном матче

Чемпионат мира по мини-футболу проводится с 1989 года. Турнир проходит раз в четыре года. Российская сборная в 2016 году стала серебряным призером первенства, а в 1996 году завоевали бронзовые медали. Соревнования в Литве пройдут с 12 сентября по 3 октября.

Между тем стало известно, что Кубок Америки по футболу перенесен из Аргентины в Бразилию. Даты проведения турнира при этом остались неизменными: матчи пройдут с 11 июня по 10 июля.

Причина такого решения - коронавирус. Дело в том, что Аргентина является пятой в мире страной по количеству болеющих прямо сейчас: к концу весны заражены 357 тысяч человек, а по количеству случаев выявления COVID-19 на 100 тысяч людей в Южной Америке страна уступает только Уругваю (82 против 83).

По указу президента Аргентины 21 мая в стране ввели локдаун, а спорт отменили. В частности, решили не проводить финал Кубка страны по футболу.

Даже игроки, вернувшиеся в Южную Америку для подготовки к Кубку Америки, сомневались в его целесообразности. "Конечно, мы хотим участвовать в этом турнире и выиграть его. Но в первую очередь надо уделять внимание здоровью людей. Все остальное уходит на второй план", - уверен форвард сборной Уругвая и "Атлетико" Луис Суарес.

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