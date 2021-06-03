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03.06.2021 21:23
Рубрика: Спорт

Без четырех мушкетеров

Медведев один из пяти россиян остается на French Open
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 122(8473)
Вторая ракетка мира Даниил Медведев остался единственным представителем России в мужском турнире на "Ролан Гаррос". Андрей Рублев, Карен Качанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин вылетели из одиночного разряда.
Даниилу Медведеву удалось взять под контроль игру на грунтовых кортах. И это добавляет ему положительных эмоций. Фото: Reuters Даниилу Медведеву удалось взять под контроль игру на грунтовых кортах. И это добавляет ему положительных эмоций. Фото: Reuters
Даниилу Медведеву удалось взять под контроль игру на грунтовых кортах. И это добавляет ему положительных эмоций. Фото: Reuters

Медведев же продолжает преодолевать себя и сложившиеся в его голове стереотипы относительно грунтового покрытия, которое он до недавнего времени, не стесняясь, ругал во всех интервью. В этом году он впервые за пять лет не проиграл на Открытом чемпионате Франции в стартовом круге, пройдя представляющего Казахстан Александра Бублика. Затем одержал победу во втором раунде над американцем Томми Полом со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Фото: Reuters
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Причем Медведев признался, что после упущенного первого сета он не клеймил грунт и корты, как уже неоднократно делал, когда не получалось совладать со специфическими условиями.

- Было расстройство из-за самого себя. Сыграл один ужасный гейм на подаче, из-за этого проиграл сет, - цитирует Медведева Eurosport. - Но я уже все-таки опытный, знаю, что нужно продолжать играть. Я чувствовал, что по игре давлю на него, надо было просто чуть больше попадать с приема, чуть глубже играть. Это сразу получилось делать во втором сете. Потом я держал матч под своим контролем, и это, естественно, добавляет хороших эмоций.

В пятницу за выход в 1/8 финала Медведев сыграет с американцем Райлли Опелкой, которому уже уступал на турнире в Санкт-Петербурге на "харде". Но грунт должен сыграть против этого соперника, считает Даниил.

Как только Медведев реанимировал и реабилитировал себя на грунте, возобновились подсчеты его шансов подняться на одну строчку и стать первой ракеткой мира. Для этого ему даже не нужно брать титул, но добраться до финала придется. В этом плане Даниилу подфартило с жеребьевкой. Вся "большая тройка" - лидер рейтинга серб Новак Джокович, "Король грунта" и 13-кратный чемпион "Ролан Гаррос" испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер - попала в другую половину сетки. Так что если Медведев дойдет до финала и не встретится там с Джоковичем, который в прошлом году проиграл парижский титул Рафе, то он сможет сместить серба. Хотя в половине Медведева большую опасность представляют, например, грек Стефанос Циципас и немец Саша Зверев. К тому же для начала россиянину надо справиться с Опелкой.

Фото: GettyImages
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Что касается четырех других россиян, то в первом круге Андрей Рублев проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу со счетом 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6. Во втором раунде Роман Сафиуллин уступил немцу Александру Звереву (6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7), Карен Хачанов - японцу Кею Нисикори (6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6), а Аслан Карацев - немцу Филиппу Кольшрайберу (3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 1:6).

У девушек в третий круг вышли Анастасия Павлюченкова, которая обыграла Айлу Томлянович из Австралии (6:2, 6:3), и Дарья Касаткина, которая была сильнее швейцарки Белинды Бенчич (6:2, 6:2). В четверг также Варвара Грачева одолела итальянку Камилу Джорджи со счетом 7:5, 1:6, 6:2.

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