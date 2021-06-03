Даниил Медведев впервые в карьере вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису. В поединке второго круга он в четырех сетах переиграл американца Томми Пола.

Победа далась второй ракетке мира непросто. Первый сет остался за соперником - 3:6. Но затем Медведев выиграл три партии подряд - 6:1, 6:4, 6:3. Общее время встречи составило 2 часа 18 минут.

Интересно, что для Медведева этот "Ролан Гаррос" уже стал лучшим в карьере. Никогда прежде россиянин не выходил в третий круг турнира, а выигрыш у Пола стал только второй его победой в Париже за последние пять лет.

Следующим соперником Медведева станет еще один американец - Райлли Опелка.