Германия в серии буллитов обыграла Швейцарию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Во втором периоде немцы с интервалом меньше минуты дважды заработали удаления, но воспользоваться этим Швейцарии не удалось. Но уже при игре в равных составах Фабрис Херцог во второй раз заставил капитулировать голкипера соперника.
Поведя 2:0 швейцарцы расслабились, за что были наказаны опытнейшим Томом Кюнхаклем, дважды выигрывавшим Кубок Стэнли с "Питтсбургом".
Интрига в матче держалась до самого конца основного времени. Немецкая команда заменила вратаря на шестого полевого игрока и сумела отыграться после броска Леона Гаванке - 2:2.
10 минуте овертайма также не выявили сильнейшего. В итоге судьба путевки в полуфинал решалась в серии штрафных бросков. А там все решил Марцель Небельс, реализовавший решающий бросок, красиво разведя вратаря и шайбу в разные стороны.
What a game!!!🤩 @deb_teams tied the game with 43 seconds left and eliminated @SwissIceHockey in shootouts!🎯 #SUIGER #IIHFWorlds— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Full game story ⤵️https://t.co/chVtXvRuPp pic.twitter.com/t5u3QjTHjM
Германия вышла в полуфинал, а соперник определится позже.