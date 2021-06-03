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03.06.2021 18:56
Рубрика: Спорт

Германия в серии буллитов обыграла Швейцарию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
В другом матче дневной программы 1/4 финала чемпионата мира встретились команды Швейцарии и Германии. Здесь фаворитом считались швейцарцы, однако немецкая команда в последние годы заставила уважать себя. В упорной борьбе в первом периоде Швейцария все же смогла забить - Рамон Унтерзандер своим моментом воспользовался.
Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

Во втором периоде немцы с интервалом меньше минуты дважды заработали удаления, но воспользоваться этим Швейцарии не удалось. Но уже при игре в равных составах Фабрис Херцог во второй раз заставил капитулировать голкипера соперника.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Сборная США стала первым полуфиналистом ЧМ по хоккею

Поведя 2:0 швейцарцы расслабились, за что были наказаны опытнейшим Томом Кюнхаклем, дважды выигрывавшим Кубок Стэнли с "Питтсбургом".

Интрига в матче держалась до самого конца основного времени. Немецкая команда заменила вратаря на шестого полевого игрока и сумела отыграться после броска Леона Гаванке - 2:2.

10 минуте овертайма также не выявили сильнейшего. В итоге судьба путевки в полуфинал решалась в серии штрафных бросков. А там все решил Марцель Небельс, реализовавший решающий бросок, красиво разведя вратаря и шайбу в разные стороны.

Германия вышла в полуфинал, а соперник определится позже.

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