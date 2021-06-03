"Локомотив" расстался с начальником команды и медицинским штабом

Футбольный клуб "Локомотив" покидает начальник команды Станислав Сухина и весь медицинский штаб клуба.

Решение о расставании с Сухиной приняло руководство клуба, сообщает сайт клуба. При этом причины такого шага не уточняются - у сотрудника клуба истек контракт, и его решили не продлевать. В минувшем сезоне Сухина оказался в эпицентре скандала, когда после домашнего матча против "Спартака" появились видео, где он несколько раз заходил в судейскую комнату, хотя это категорически запрещено.

В итоге по решению КДК РФС "Локомотив" был наказан проведением одного матча на нейтральном поле.

Сухина - бывший футбольный арбитр. Он работал в "Локомотиве" с 2017 года.

Также стало известно о том, что весь медицинский штаб "Локомотива" покидает клуб. Об этом сообщает Sport24.