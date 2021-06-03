"Монреаль" обыграл "Виннипег" в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ

"Монреаль" в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ переиграл "Виннипег" со счетом 5:3.

Тренерский штаб "Канадиенс" снова не нашел место в составе для молодого российского защитника Александра Романова. Наставник команды ранее признался, что доверяет более опытным хоккеистам.

И пока это приносит свои плоды. В первом матче "Монреаль" добился победы - 5:3.

В составе победителей голы на счету Йеспери Котканиеми, Эрика Стаала, Ника Судзуки, Брендана Галлахера и Джейка Эванса.

У "Виннипега" отличились Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор.

Также в НХЛ прошла драфт-лотерея, в которой определился клуб, который нынешним летом получит право первым выбирать на драфте игрока.

Удача улыбнулась "Баффало", а новичок НХЛ "Сиэтл" получил второй номер.