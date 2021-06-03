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03.06.2021 07:30
Рубрика: Спорт

Почему случился конфликт между обладателем прав на игры сборной России, РФС и ТВ

Вражда из-за товарищеских матчей
Текст: Артем Локалов
Последний контрольный матч сборной России перед стартом Евро-2020 - с Болгарией - состоится в субботу, 5 июня, в Москве. Но до сих пор нет ясности, какой канал будет его транслировать. Разбираемся, что происходит.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

1 июня игру Польша - Россия показывал "РЕН ТВ" - и это был первый случай в истории, когда игра национальной команды транслировалась на этом канале. Права на показ матча "РЕН" приобрел у компании Telesport. У нее права на все матчи сборной России.

Фото: Михаил Шапаев / РФС
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С игрой Россия - Болгария, которая состоится 5 июня, вопросов еще больше. Первый канал, который мог бы показать товарищескую игру, больше заинтересован в показе полуфинала чемпионата мира по хоккею, который тоже состоится 5-го числа. И один из полуфиналов, в котором может сыграть российская хоккейная сборная, также начинается в 18.00 (мск).

Правда, чтобы сыграть в полуфинале, российские хоккеисты должны обыграть в четверг в четвертьфинале Канаду. И такой вариант весьма вероятен - сборная России фаворит в этом матче. Поэтому на Первом ждут результата игры хоккеистов с канадцами и времени полуфинала чемпионата мира в Риге. От этого зависит, будет ли игра футбольной сборной на Первом.

- Задайте вопрос РФС, почему они перед тем как назначать товарищеские матчи, не согласовывают с нами даты и время, что должны делать, - заявил корреспонденту "РГ" глава компании Telesport Петр Макаренко. - И почему они не понимают элементарных вещей, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал чемпионата мира по хоккею с возможным участием сборной России. Поэтому все проблемы по матчам футбольной сборной 1-го и 5-го июня сгенерированы РФС. Они могли поставить игры на любые дни и любое время, но они отобрали аудиторию и у себя, и у хоккеистов.

По словам Макаренко, который в свое время занимал пост коммерческого директора РФС, другие каналы не хотят ставить товарищеский матч сборной России по футболу против матча хоккейного - в полуфинале чемпионата мира: "И правильно делают, так как это обрежет аудиторию и одним, и вторым".

Медиаменеджер также сообщил, что его компания трижды писала письма в РФС с просьбой перенести время или дни матчей, но там ответили отказом.

- По регламенту, время начала матчей утверждает УЕФА и правообладатель. Мы можем только еще раз посоветовать господину Макаренко внимательнее читать контракты или нанять специального человека, который поможет ему узнать его права и обязанности, - заявила заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова Сергею Егорову для его телеграм-канала "Футбольный Биги".

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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В РФС также подчеркнули, что вся ответственность за ситуацию с матчами 1-го и 5-го июня лежит на агентстве Макаренко, так как в федерации есть письма от "Матч ТВ", что к ним никто не обращался по поводу показа матча с Польшей и о готовности к трансляции игры с Болгарией.

Почему Макаренко не хочет продавать права на показ матчей сборной "Матч ТВ", сам он не отвечает. В кулуарах говорят о неприязни главы компании Telesport к структурам "Газпром-медиа", куда входит "Матч".

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем телеграм-канале также написала, что "Матч" неоднократно выходил на Telesport с предложением о показе матчей. "Первое письмо было отправлено Петру Макаренко 12 мая 2021 года. Слова о том, что другие каналы не готовы ставить футбол в эфир - наглая ложь и попытка оправдаться", - уверена Канделаки.

В РФС отметили, что получили только одно письмо от Макаренко по поводу возможного изменения дат и времени контрольных матчей сборной России. И напомнили, что даты определяет исключительно тренерский штаб, а с вопросом по времени начала игр посоветовали обращаться в УЕФА, как предписано регламентом.

В национальной федерации также сообщили, что проинформировали Европейский футбольный союз о "неадекватном поведении "Телеспорта" как обладателя медиаправ на матчи сборной России, который не считается с интересами команды и ее болельщиков".

Заявления представителей РФС и "Матч ТВ" Макаренко комментировать отказался.

В программе передач Первого канала 5 июня в 18.00 пока программа "Сегодня вечером"...

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