Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный плакат чемпионата мира по пляжному футболу, который в этом году примет Москва с 19 по 29 августа.

Главные "действующие лица" постера - футболист, изображенный в прыжке, и персонаж русских сказок Жар-птица, сошедшиеся в борьбе за мяч. На плакате также изображены собор Василия Блаженного и "Лужники", на территории которых состоится турнир. Там же установлено полотно с плакатом размером 24 на 33 метра.

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу проходит каждые два года. В финальной стадии участвуют 16 команд. Победителем ЧМ-2019 стала сборная Португалии. Россияне на этом турнире завоевали "бронзу". Наша сборная дважды становилась чемпионом мира (2011, 2013), но Россия примет первенство планеты впервые.