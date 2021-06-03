Участник предстоящей Олимпиады женская сборная России, бодро начав турнир Лиги Наций в итальянском городе Римини победами над Германией (3:0) и Бельгией (3:2), затем стала выступать все хуже и хуже.

После двух подряд поражений с одинаковым счетом 0:3 от Бразилии и Японии россиянки перед седьмым туром находятся на девятом месте из 16.

Главный тренер нашей команды итальянец Серджо Бузато во встрече с Бразилией решился на разумный эксперимент. Победить южноамериканок даже в оптимальном составе затруднительно, поэтому Бузато бросил "под танк" молодежь. Для некоторых, например Екатерины Лазаревой и Екатерины Пипуныровой (обе - воспитанницы краснодарского "Динамо"), этот турнир стал дебютным в официальных соревнованиях за сборную. Здесь они вместе с такими же "зелеными" Ариной Федоровцевой и Ксенией Смирновой вышли в стартовой шестерке против гранда. В поражении 0:3 (20:25, 11:25, 18:25) трагедии как-то не виделось.

Дальше с Японией играли уже все сильнейшие - нападающие Наталья Гончарова, Татьяна Кошелева, Ирина Воронкова, связующая Евгения Старцева. Заметно превосходя оппонентов в ростовых данных, ничего с ним россиянки поделать так и не смогли - 0:3 (20:25, 21:25, 21:25). Смотрелась наша команда бледно, перед летними Играми за результат тревожно.

Где будем смотреть

4 июня, пятница, "МАТЧ! Арена"

20.25 Россия - Австралия. Мужчины. Лига наций. Предварительный этап. 5-й тур. Прямая трансляция.