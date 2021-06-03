В том, что наши столкнулись с канадцами уже в 1/4 финала, виноваты главным образом "кленовые листья". Напомним, на этой стадии пары формируются по принципу крест-накрест. В соответствии с ним победитель группы "А", то есть сборная России, получил в соперники худшую из четырех команд, пробившихся в плей-офф из группы "В". Кто ж знал, что ею окажется Канада, которая проиграла на старте турнира три матча подряд и с огромным трудом протиснулась в восьмерку сильнейших.

Специалисты вообще назвали эту канадскую сборную одной из слабейших в истории, тогда как наши получили очень приличное подкрепление из-за океана. Последним в команду был инкрустирован едва приехавший из НХЛ звездный голкипер Сергей Бобровский, которого главный тренер сборной Валерий Брагин рискнул поставить в ворота вместе отлично проявившего себя в Риге Александра Самонова. И это только усилило давление на нашу команду.

Запредельное напряжение - главное, что можно сказать о первом периоде, да и о начале второго. Хоть немного ослабить натянутые нервы нашим удалось лишь на 35-й минуте матча. Защитник Дмитрий Орлов здорово подключился к атаке, сам вратаря канадцев Кюмпера переиграть не смог, но выдал суперпас на Евгения Тимкина - 1:0.

Этот счет продержался до шестой минуты третьего периода. Владимиру Тарасенко выписали сомнительный штраф, и канадцы мгновенно разыграли лишьнего: отличился Адам Хенрик - 1:1.

До овертайма немногочисленные зрители голов больше не увидели, а в дополнительной 10-минутке исход матча решил Эндрю Манджапане.

Соперником сборной Канады в полуфинале станет США. Вторую пару составили сборные Финляндии и Германии.

Небельсовская шайба

Американцы смели со своего пути Словакию - 7:1. А словаки, если кто забыл, единственная команда, с которой не смогла справиться на групповом этапе сборная России.

На матче с Канадой место в воротах россиян занял подъехавший из НХЛ Сергей Бобровский. Не помогло

Впрочем, "звездно-полосатые" в полуфиналах ЧМ играют регулярно, чего не скажешь о немцах, сломивших в 1/4 финала сопротивление Швейцарии в серии буллитов - 3:2.

До сих пор Германия лишь однажды добиралась до 1/2 финала: на домашнем ЧМ-2010 в Кельне. Потом было "серебро" на Олимпиаде-2018, и вот новый успех, который никак не назовешь случайным. Даже в отсутствие своих главных звезд вроде Леона Драйзатля сборная Германии привезла в Латвию очень боеспособную команду, что доказала еще на групповом этапе, обыграв канадцев.

В матче со Швейцарией немцы не считались фаворитами, что до определенного момента подтверждал ход игры: к середине второго периода швейцарцы вели 2:0. Но команда Тони Содерхольма смогла отыграться, причем вторая шайба была заброшена меньше чем за минуту до конца основного времени. В овертайме обошлось без шайб, а в серии буллитов немцы оказались не только крепче нервами, но и мастеровитей: чего только стоит элегантный победный гол Марселя Небельса.

- Наверное, вы удивлены больше нас, что мы будем сражаться за медали, но так даже приятнее, - признался на послематчевой пресс-конференции главный тренер немецкой сборной Тони Содерхольм. - Порой мне кажется, что эти ребята могут обойтись и без меня, когда я вижу, как парни заботятся о себе, как они друг друга подбадривают. Наблюдать за ними - невероятное удовольствие, а тренировать - подлинная привилегия.