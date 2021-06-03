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03.06.2021 18:37
Рубрика: Спорт

Сборная США стала первым полуфиналистом ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
В четверг на чемпионате мира по хоккею настала пора четвертьфиналов. Первыми за выход в полуфинал сражались США - Словакия и Швейцария - Германия.
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Американская сборная на нынешнем турнире заслужила немало лестных отзывов. Составленная из молодых игроков, с парой дядек-наставников, она уверенно выиграла группу В, пропустив меньше всех - всего 8 шайб в семи матчах.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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При этом сборная США лишилась своего капитана Джастина Абделькадера, получившего травму. Кстати, матч против Словакии он на костылях наблюдал на скамейке запасных своей команды.

Начало встречи прошло в упорной борьбе, а дальнейший ход поединка предрешил могучий бросок одного из самых возрастных игроков американцев Брайана Бойла, которым он открыл счет.

Пропущенный гол деморализовал словаков, которые до конца периода пропустили еще дважды - после бросков Колина Блэквелла и Конора Гарланда.

Во втором периоде американцы ненадолго потеряли контроль над игрой и пропустили после броска Петера Цегларика, но вскоре Блэквелл вернул преимущество в три шайбы, оформив дубль. А в начале третьего периода Александр Хмелевски окончательно снял все вопросы о победителе - 5:1.Окончательный результат матча установил Гарланд, оформивший дубль - 6:1.

Соперник команды США в полуфинале определится по итогам оставшихся встреч 1/4 финала.

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