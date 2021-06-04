Брагин: Канада сыграла от обороны, которую мы не смогли взломать

Почему сыграли в такой неуверенный хоккей сегодня?

Валерий Брагин: Перед игрой говорили, что надо играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами, что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи, когда у кого-то не получается. Да, противник сыграл практически от обороны, без провалов, не смогли взломать.

Сборная Канады заявила только 24 человек, три из них были без опыта НХЛ. Канада с трудом вышла из группы. То, что мы им проиграли, говорит об уровне вашего хоккея?

Валерий Брагин: Сложно сказать. Надо все проанализировать, подумать. А канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Сравнивать неэтично. Четвертьфинал - это такой матч… может где-то мы не так ярко сыграли.

Подведите итог вашей работы в сборной в дебютный год…

Валерий Брагин: По сборной - результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены, комментировать нечего.

Насколько для вас самого стало неожиданным поражение? И чего все-таки не хватило сегодня?

Валерий Брагин: Сейчас сложно сказать. Острее нужно было играть в атаке, агрессивней "под воротами". Были броски, отскоки: надо было туда идти, добивать. Сейчас состояние неприятное. Были шансы, хорошие шансы. Но в таких матчах важно забивать.

Нет ощущения, что игроки из КХЛ просто оказались не готовы к такой плотной игре?

Валерий Брагин: Сложно комментировать. Оценивать наших игроков… правильно вы сказали, собрали лучших. Но кто-то не в лучшем состоянии, кто-то травмирован. Тот же Григоренко играл практически с травмой. Толчинский был не в лучшем состоянии, хотя неплохо сыграл в отдельных матчах.

Было видно, как переживает Владимир Тарасенко. Как оцените его игру?

Валерий Брагин: Володя старался, по самоотдаче вопросов нет. Бывают матчи, когда что-то получается, что-то нет. Все работали, все хотели выиграть. Вопросов нет.

После такого поражения есть ли у вас моральные силы везти сборную в Пекин?

Валерий Брагин: Не мне решать, поэтому без комментариев.