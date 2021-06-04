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04.06.2021 09:28
Рубрика: Спорт

Во Владивостоке участники чемпионата мира по Го научат игре желающих

Текст: Ольга Журман

Всемирный фестиваль Го Genius Extreme, в котором примут участие игроки проходящего во Владивостоке чемпионата мира по игре Го, начнется в столице Приморья в субботу.

Программу фестиваля подготовили организаторы чемпионата мира, сообщается на сайте регионального правительства.

На фестивале запланированы мастер-классы по Го, турнир "Матч поколений", будут работать площадки спортивных и интеллектуальных сообществ. "Идея фестиваля в соединении непересекающихся сообществ созидателей, интеллектуалов и любителей экстрима, активного образа жизни" - обозначили цель мероприятия организаторы.

Фото: РИА Новости
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41-й чемпионат мира по Го начался во Владивостоке накануне, он впервые проходит за пределами Юго-Восточной Азии. В нем принимают участие спортсмены из 20 стран. К слову, россияне становились чемпионами мира по Го 15 раз.

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