В Геленджике впервые проведут "Авиагонки Формула-1"

В Геленджике планируют провести Всероссийские соревнования по самолетному спорту "Авиагонки Формула-1". Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

"Наш город заинтересовал "Формулу-1", - написал он. Обсудили с министром физической культуры и спорта Краснодарского края Алексеем Черновым и президентом Национальной ассоциации авиационных гонок Дмитрием Мотиным возможность проведения в Геленджике Всероссийских соревнований по самолетному спорту "Авиагонки Формула-1".

Он добавил, что это совершенно новое мероприятие для Геленджика. Предполагается, что "Авиагонки Формулы-1" пройдут в сентябре. Подготовка уже началась. Соревнования развернутся прямо над морской бухтой и, как надеются организаторы, привлекут большое число туристов.

Кстати

"Авиагонки Формула-1" - это скоростное пилотирование самолета по специально установленной трассе с прохождением воздушных ворот за минимально короткое время на предельно малой высоте.