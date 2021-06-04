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04.06.2021 12:49
Рубрика: Спорт

В Геленджике впервые проведут "Авиагонки Формула-1"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В Геленджике планируют провести Всероссийские соревнования по самолетному спорту "Авиагонки Формула-1". Об этом сообщил глава курорта Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA / POOL
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"Наш город заинтересовал "Формулу-1", - написал он. Обсудили с министром физической культуры и спорта Краснодарского края Алексеем Черновым и президентом Национальной ассоциации авиационных гонок Дмитрием Мотиным возможность проведения в Геленджике Всероссийских соревнований по самолетному спорту "Авиагонки Формула-1".

Он добавил, что это совершенно новое мероприятие для Геленджика. Предполагается, что "Авиагонки Формулы-1" пройдут в сентябре. Подготовка уже началась. Соревнования развернутся прямо над морской бухтой и, как надеются организаторы, привлекут большое число туристов.

Кстати

"Авиагонки Формула-1" - это скоростное пилотирование самолета по специально установленной трассе с прохождением воздушных ворот за минимально короткое время на предельно малой высоте.

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