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04.06.2021 11:40
Рубрика: Спорт

Сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус

Текст: Максим Домчев
Сборная России по футболу, а также тренеры и представители административного штаба команды успешно прошли тестирование на COVID-19. Все тесты - отрицательные.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Команда в полном составе продолжает подготовку к контрольной игре с Болгарией и Евро, сообщает Telegram-канал сборной России.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в контрольном матче

Контрольный матч против Болгарии пройдет 5 июня в Москве. В предыдущем матче россияне сыграли во Вроцлаве вничью с командой Польши - 1:1.

После этого матча тренерский штаб назвал состав команды на чемпионат Европы.

Состав команды:

Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков ("Зенит").

Полузащитники: Денис Черышев ("Валенсия"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Даниил Фомин ("Динамо"), Далер Кузяев ("Зенит"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Максим Мухин (ЦСКА).

Нападающие: Александр Соболев ("Спартак"), Антон Заболотный (ЦСКА), Артем Дзюба ("Зенит").

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