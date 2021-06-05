Елена Вяльбе будет работать вместе с шведским миллиардером

На виртуальном выборном конгрессе Международной лыжной федерации (ФИС) ее президентом уже в первом раунде голосования был избран Йохан Элиаш из Швеции. Он набрал 54 процента голосов, намного опередив трех других претендентов.

Состояние Элиаша оценивается в 2,2 миллиарда долларов. 59-летний богач, у которого помимо шведского паспорта есть и британский, является и председателем, и генеральным директором одной из крупнейших мировых фирм, успешно выпускающей разнообразные спортивные товары. За всю почти что 100-летнюю историю ФИС он всего лишь четвертый ее президент.

47 лет - до 1998 года пост президента занимал швейцарец Марк Ходлер. В самые трудные моменты он всегда приходил на помощь нашей стране. Так, в 1979 году, когда президент США Картер призвал к бойкоту Московской Олимпиады-80, Марк Ходлер громко и открыто выступил против, объединив вокруг себя группу руководителей международный спортивных федераций.

Ну, а Элиаш сменил на посту президента 77-летнего швейцарца Джанни-Франко Каспера, избранного почетным президентом ФИС. Каспер серьезно болен и не смог принять участие в конгрессе даже виртуально.

Приятная новость для нас: членом Совета ФИС избрана трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Борьба развернулась упорнейшая. По результатам голосования Елена Валерьевна заняла 16 место. Еще на местечко ниже, и Вяльбе не прошла бы. Теперь ей предстоит работать в новом составе Совета с новым президентом. Надо обязательно сработаться со шведским миллиардером и его командой.