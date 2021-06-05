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05.06.2021 20:51
Рубрика: Спорт

Канада и Финляндия сыграют в финале ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
В финале чемпионата мира по хоккею встретятся сборные Канады и Финляндии, а в матче за бронзовые медали сразятся США и Германия.
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS
Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Во втором полуфинале сборная Финляндии встречалась с командой Германии. И если финны приучили к тому, что они стабильно борются за самые высокие места, то немецкая команда громко заявила о себе лишь в последние годы.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Канада стала первым финалистом ЧМ по хоккею

В 2018 году немецкая команда дошла до финала олимпийского турнира, где лишь в овертайме уступила российским хоккеистам.

В матче против Финляндии сборная Германии в первом периоде играла ярко, но не смогла отличиться, дважды пропустив в свои ворота. На 14-й минуте контратака финнов завершилась броском Ииро Пакаринена. Голкипер немецкой сборной в этот момент не сумел выручить партнеров.

А незадолго до перерыва Ханнес Бьернинен увеличил разницу в счете. Хоккеисты из Германии, несмотря на это, продолжили атаковать и во втором периоде сумели сократить отставание в счете после гола Маттиаса Плахты.

В оставшееся время немецкая команда предприняла попытки спасти игру, но счет так и не изменился. 2:1, Финляндия - в финале, где сыграет с канадской сборной.

Германия и США поспорят за бронзу. Матчи пройдут в воскресенье.

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