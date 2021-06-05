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05.06.2021 16:36
Рубрика: Спорт

Канада стала первым финалистом ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная Канады вышла в финал проходящего в Латвии чемпионата мира по хоккею. В полуфинале "Кленовые листья" переиграли команду США - 4:2.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В первом полуфинале встретились команды США и Канады. Американская сборная, составленная в основном из молодых игроков, на этом турнире оставила крайне приятное впечатление. Выиграв группу В сборная США уверенно разобралась в четвертьфинале со словаками.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Канадцы пока играют по всем канонам голливудских фильмов о спорте. С превеликим трудом пробившись в 1/4 финала "Кленовые листья" выбили из борьбы одного из фаворитов - сборную России.

Счет в матче был открыт уже в начале встречи Брэндон Пирри поразил ворота американцев, но в конце периода один из лидеров соперника Колин Блэквелл восстановил равновесие.

На пятой минуте второго периода о себе напомнил Эндрю Манджапане. Главная звезда команды и автор победной шайбы в ворота россиян поставил точку в выходе два в одного.

В начале третьего периода он закрепил успех команды, оформив дубль, но Александр Хмелевски сократил разницу в счете до минимума. В концовке американцы сняли вратаря, но Джастин Дэнфорд поразил пустые ворота.

Второй финалист определится позже в матче Финляндия - Германия.

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