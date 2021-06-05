Канада стала первым финалистом ЧМ по хоккею

В первом полуфинале встретились команды США и Канады. Американская сборная, составленная в основном из молодых игроков, на этом турнире оставила крайне приятное впечатление. Выиграв группу В сборная США уверенно разобралась в четвертьфинале со словаками.

Канадцы пока играют по всем канонам голливудских фильмов о спорте. С превеликим трудом пробившись в 1/4 финала "Кленовые листья" выбили из борьбы одного из фаворитов - сборную России.

Счет в матче был открыт уже в начале встречи Брэндон Пирри поразил ворота американцев, но в конце периода один из лидеров соперника Колин Блэквелл восстановил равновесие.

На пятой минуте второго периода о себе напомнил Эндрю Манджапане. Главная звезда команды и автор победной шайбы в ворота россиян поставил точку в выходе два в одного.

В начале третьего периода он закрепил успех команды, оформив дубль, но Александр Хмелевски сократил разницу в счете до минимума. В концовке американцы сняли вратаря, но Джастин Дэнфорд поразил пустые ворота.

Второй финалист определится позже в матче Финляндия - Германия.