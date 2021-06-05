Большунов получил травму на сборе в Крыму

Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов на первом сборе в Крыму получил травму и не смог выполнить запланированную тренерским штабом программу тренировок.

3 июня у группы старшего тренера сборной России Юрия Бородавко завершился тренировочный сбор в Крыму. Под руководство наставника тренировались представители мужской команды Александр Большунов, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, а также пять спортсменок женской сборной - Наталья Непряева, Анастасия Кулешова, Анна Грухвина, Яна Кирпиченко и Мария Истомина.

Как рассказал Бородавко, сбор прошел нормально, однако лидер команды Александр Большунов получил повреждение.

"У Александра Большунова на сборе была небольшая травма, которая не позволила ему выполнить всю запланированную работу в полном объеме. Сейчас состояние у него нормальное, тренируется", - цитирует Бородавко ТАСС.

Второй сбор группа Юрия Бородавко проведет в эстонском Отепя с 10 по 25 июня, третий - в июле на высоте в Италии.