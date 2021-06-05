Российская теннисистка Яна Сизикова свободна и может вернуться в Россию

Российская теннисистка и участница парижского турнира Roland Garros Яна Сизикова, которая ранее была задержана французской полицией по подозрению в умышленном проигрыше, выпущена на свободу.

Ей вернули паспорт, и она может в любой момент вернуться в Россию. Об этом рассказал адвокат Фредерик Бело, принявший активное участие в разрешении инцидента, серьезно потрепавшего нервы молодой россиянке.

По словам адвоката, спортсменка предоставила следователям исчерпывающие объяснения, и они их удовлетворили. Именно поэтому в прокуратуре было принято решение не продлевать задержание Сизиковой под стражей и выпустить без установления судебного контроля, что означает полную свободу передвижений. Более того, судя по всему, чтобы сгладить эффект от мало приятного общения с представителями местных правоохранительных органов, россиянке было сказано, что речь шла не о "допросе", а всего лишь о "беседе". Правда, заметим, что для беседы, достаточно было пригласить Сизикову на рандеву в полицейское управление, а не направлять на стадион полицейских.

Яна уже успела пообщаться с родителями, а теперь, опять-таки по словам адвоката, намеревается подать в прокуратуру жалобу о диффамации и клевете в ее адрес. На кого? Скорее всего, на итальянского блогера, который в октябре прошлого года распространил в социальных сетях информацию о том, что Яна Сизикова якобы имела отношение к "договорному матчу" на прошлогоднем Открытом чемпионате Франции.