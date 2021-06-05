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05.06.2021 19:55
Рубрика: Спорт

Сборная России обыграла Болгарию в последнем матче перед Евро

Текст: Артур Нанян
Сборная России по футболу провела последний контрольный поединок перед чемпионатом Европы. В нем наша команда обыграла Болгарию - 1:0.

Судя по всему, в сегодняшней встрече Станислав Черчесов выпустил тот состав, который, за исключением нескольких позиций, можно назвать оптимальным на данный момент. В запасе остался Марио Фернандес, вместо которого вышел автор единственного гола в матче с поляками (1:1) Вячеслав Караваев, а в нападении вместо Алексея Миранчука появился Алексей Ионов. Из плохих новостей - на разминке травму получил Федор Кудряшов: его в старте заменил Андрей Семенов. Не исключено, что из-за повреждения Кудряшову придется пропустить Евро-2020.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Первый тайм прошел под диктовку россиян. Два момента было у Романа Зобнина, но полузащитнику московского "Спартака" не повезло. С передачи Артема Дзюбы мог забить Магомед Оздоев, но до перерыва зрители динамовского стадиона голов так и не увидели.

Во второй половине скорости упали, наши футболисты практически перестали угрожать чужим воротам. Черчесов пытался что-то изменить при помощи замен, выпустив, в частности, Андрея Мостового, Марио Фернандеса, Александра Соболева. Не сказать, что эти замены как-то освежили игру, но результата сборная добилась: на 84-й минуте Соболев принес победу россиянам, точно ударив с пенальти - 1:0.

Напомним, что уже в следующую субботу 12 июня Россия проведет первый матч на Евро: в Санкт-Петербурге команда Станислава Черчесова примет лидера рейтинга ФИФА Бельгию.

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