Станислав Черчесов: С Бельгией будем выглядеть свежее

На каком эмоциональном фоне лучше начинать чемпионат Европы? Было ли важно выиграть сегодня?

Станислав Черчесов: Естественно, любая победа добавляет эмоции. На любой матч мы выходим с целью выиграть. Так было и с Польшей в начале недели.

Показалось, что Жирков был не готов играть. Сможет ли он выйти на поле 12 июня с Бельгией?

Станислав Черчесов: Он сыграет не только 12 числа, но и 16-го и 21-го. Жирков и сегодня готов был провести 90 минут. Последние тренировки показывают, что он вышел на свой уровень. Сегодня все видели, в какой он форме. Нельзя отказываться от таких футболистов.

Насколько серьезная травма у Кудряшова? Он пропустит Евро? И что с Бариновым?

Станислав Черчесов: По Кудряшову - давайте не будем опережать события. Завтра сделаем МРТ, а там видно будет. Баринову сделаем КТ, у Зобнина никаких проблем нет. Надеемся, травмы несерьезные, и через несколько дней ребята вернутся в строй.

Понравилась ли вам сегодня игра?

Станислав Черчесов: Мы сложно входили в игру. Хотели мощно начать, но болгары действовали по схеме 5-4-1 и перекрыли все зоны. Геометрия у нас была правильная, однако не хватало заряженности, чтобы продавить соперника. Во втором тайме взвинтили темп, сделали замены. Миранчука заработал пенальти, Соболев его реализовал. Процесс подготовки идет постепенно - был сложный сбор, затем два контрольных матча, а 12 июня встреча с бельгийцами. Там мы будем намного свежее.

Как команда будет готовиться к Бельгии?

Станислав Черчесов: Сегодня мы отпускаем игроков, могут отдохнуть дома. Завтра к вечеру соберемся, и, все, мы уже закрыты. Больше никто не будет допущен и мы никуда не будем выезжать. Готовимся в Новогорске, а 10 июня вылетаем в Санкт-Петербург после обеда.