Умер призер Олимпиады по баскетболу Вадим Капранов

На 82-м году жизни скончался известный советский баскетболист и заслуженный тренер СССР Вадим Капранов.

О смерти бронзового призера Олимпиады 1968 года сообщил официальный сайт баскетбольного ЦСКА. В составе армейцев Капранов семь раз выигрывал чемпионат Советского Союза, дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов. Он начинал свою карьеру в другом столичном клубе - "Динамо", а в ЦСКА перешел из "Буревестника".

После завершения карьеры игрока Капранов не ушел из баскетбола, которому был предан всю свою жизнь. Он выбрал профессию тренера. Под руководством Капранова женский ЦСКА стал чемпионом СССР. А наибольших успехов на клубном уровне он добился, возглавляя французский "Бурж", с которым дважды побеждал в Евролиге, один раз в Кубке Ронкетти и пять раз становился чемпионом Франции.

На Олимпиаде 1992 года Капранов работал ассистентом Евгения Гомельского, и тогда Объединенная команда выиграла в Барселоне золотые медали. Под его руководством национальная команда стала третьей на Играх-2004 года, завоевала золото чемпионата Европы в 2003-м, а в 2002-м стала второй на чемпионате мира.