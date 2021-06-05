Новости

Путин: Палестино-израильский конфликт надо решать без сиюминутных доводов 12:53
Вышел трейлер "Щенячьего патруля" с Ким Кардашьян 12:47
Сотрудник СИЗО №8 задержан по подозрению в разглашении гостайны 12:38
В департаменте здравоохранения прояснили ситуацию с актрисой Тихановой 12:28
Орешкин заявил о полном восстановлении экономики до конца года 12:14
Российский гонщик Шварцман выиграл первую гонку "Формулы-2" в Баку 12:03
Оперштаб: Еще 2 318 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:57
Большунов получил травму на сборе в Крыму 11:56
Умер призер Олимпиады по баскетболу Вадим Капранов 11:52
Минтранс разрабатывает правила пользования электросамокатами 11:39
В Петербурге 40 человек эвакуировали из-за взрыва газа в многоэтажке 11:30
В тайге на Урале пропал девятилетний мальчик 11:20
Яйца для вакцин начнут производить в России 11:17
Минтруд разработает программу по содействию занятости молодежи 11:17
Владимир Путин заявил, что будет скучать по Меркель 11:14
Шесть стран заказали российских боевых роботов 11:09
На Южном Урале произвел вынужденную посадку "кукурузник" 11:00
Глава Ростуризма выразила надежду на скорое открытие Турции 10:57
"От нуля до бесконечности": глава "Лукойла" высказался о ценах на нефть 10:16
Экипажи танков Т-72Б3 учат воевать по-новому 10:13
До конца 2022 года в онлайн-формат переведут 169 госуслуг 10:02
Пентагон отказался от закупок F-35 09:59
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик? 09:30
В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств 09:25
На киргизско-таджикской границе проходит встреча глав спецслужб двух стран 08:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?
Тест ко Дню русского языка. Уверены, что не спутаете фидбек и байопик?
05.06.2021 11:52
Рубрика: Общество

Умер призер Олимпиады по баскетболу Вадим Капранов

Текст: Максим Домчев
На 82-м году жизни скончался известный советский баскетболист и заслуженный тренер СССР Вадим Капранов.
Фото: Игорь Уткин/ТАСС Фото: Игорь Уткин/ТАСС
Фото: Игорь Уткин/ТАСС

О смерти бронзового призера Олимпиады 1968 года сообщил официальный сайт баскетбольного ЦСКА. В составе армейцев Капранов семь раз выигрывал чемпионат Советского Союза, дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов. Он начинал свою карьеру в другом столичном клубе - "Динамо", а в ЦСКА перешел из "Буревестника".

После завершения карьеры игрока Капранов не ушел из баскетбола, которому был предан всю свою жизнь. Он выбрал профессию тренера. Под руководством Капранова женский ЦСКА стал чемпионом СССР. А наибольших успехов на клубном уровне он добился, возглавляя французский "Бурж", с которым дважды побеждал в Евролиге, один раз в Кубке Ронкетти и пять раз становился чемпионом Франции.

На Олимпиаде 1992 года Капранов работал ассистентом Евгения Гомельского, и тогда Объединенная команда выиграла в Барселоне золотые медали. Под его руководством национальная команда стала третьей на Играх-2004 года, завоевала золото чемпионата Европы в 2003-м, а в 2002-м стала второй на чемпионате мира.

Общество Утраты Спорт Баскетбол