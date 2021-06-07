Баскетбольная сборная показала характер в Белграде

Женская сборная России по баскетболу в рамках подготовки к стартующему 17 июня на площадках Испании и Франции финальному турниру чемпионата Европы 2021 провела два контрольных матча в столице Сербии Белграде.

Если в первой встрече подопечные главного тренера Александра Ковалева уступили со счетом 72:85, то во второй игре россиянки взяли верх 75:70, проявив характер и волю к победе. Перед стартом заключительной четверти основного времени игры у команды гостей был дефицит в десять очков - 53:63. Однако наши девушки нашли в себе силы совершить мощный рывок и в итоге праздновали успех - 75:70.

Лучшими бомбардирами у России в этой победной игре стали дебютант национальной дружины Александра Штанько (19 очков), Дарья Курильчук (15), Раиса Мусина (10) и Нина Глонти (10). Теперь впереди две контрольные встречи со сборной Беларуси в Минске, они запланированы на 9 и 10 июня.