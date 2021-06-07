Чернышенко: Представители 45 стран примут участие в ралли "Шелковый путь"

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа ежегодного международного ралли "Шелковый путь".

В заседании приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, заместитель министра спорта Одес Байсултанов, президент Ассоциации поддержки и развития автомотоспорта "Силквей ралли", а также представители субъектов, которые задействованы в подготовке мероприятия.

Ралли состоится с 1 по 11 июля, а церемония открытия пройдет в Омске. Маршрут соединит две страны, Россию и Монголию, и пройдет по следующему маршруту: Омск - Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - Улгий - Ховд - Алтай - Баянхонгор - Улан-Батор.

Российский этап проложен по территории четырех субъектов: Омской и Новосибирской областей, Алтайскому краю и Республике Алтай. Движение участников ралли к месту старта соревнования и обратный путь пройдут по территориям 14 регионов РФ.

"Ралли соединит две страны и будет иметь особое значение - именно в этом году 100-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. Представители 45 стран примут участие в мероприятии. Всего более полутора тысяч человек. Наша главная задача - провести необходимую подготовительную работу, отдельное внимание, безусловно, уделить вопросам безопасности и соблюдению санитарных норм по ходу следования участников", - сказал Чернышенко.

В рамках ралли запланировано проведение этапа Кубка мира по ралли-рейдам Международной федерации автоспорта и этап чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации. Спортивная дистанция ралли составит 3,5 тысячи километров, общий маршрут - 5,5 тысячи км.