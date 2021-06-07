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07.06.2021 20:55
Рубрика: Спорт

Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус

Текст: Максим Домчев

Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила о том, что еще 35 спортсменов из России получили нейтральный статус для выступления в 2021 году.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает официальный сайт World Athletics, допуск для выступления на международных стартах получили уже 62 спортсмена. При этом четыре заявки были отклонены.

В числе тех, кто получил право принять участие в международных соревнованиях, чемпионки мира Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, а также прыгун в высоту Илья Иванюк. А вот чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова в числе атлетов, получивших допуск - нет.

Ранее World Athletics заявила о том, что на все крупнейшие старты, включая Олимпиаду в Токио, чемпионат мира и молодежный ЧМ, могут быть допущены только 10 спортсменов из России, имеющих нейтральный статус.

Всероссийская федерация легкой атлетики с 2015 года лишена членства в международной федерации и выполняет все условия "дорожной карты" для возвращения признания.

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