Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус

Всемирная легкоатлетическая ассоциация сообщила о том, что еще 35 спортсменов из России получили нейтральный статус для выступления в 2021 году.

Как сообщает официальный сайт World Athletics, допуск для выступления на международных стартах получили уже 62 спортсмена. При этом четыре заявки были отклонены.

В числе тех, кто получил право принять участие в международных соревнованиях, чемпионки мира Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, а также прыгун в высоту Илья Иванюк. А вот чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова в числе атлетов, получивших допуск - нет.

Ранее World Athletics заявила о том, что на все крупнейшие старты, включая Олимпиаду в Токио, чемпионат мира и молодежный ЧМ, могут быть допущены только 10 спортсменов из России, имеющих нейтральный статус.

Всероссийская федерация легкой атлетики с 2015 года лишена членства в международной федерации и выполняет все условия "дорожной карты" для возвращения признания.