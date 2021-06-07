ЦСКА выиграл и второй матч у УНИКСа в финале Единой лиги

В самом начале второго матча серии казанцы повели в счете после нескольких дальних попаданий Окаро Уайта. Однако и в ЦСКА нашлись игроки, умеющие и любящие точно бросать из-за периметра. Йоханнес Фогтманн, Иван Ухов и Дэниэл Хэккетт ответили на это своими выстрелами, и ЦСКА повел в счете. В итоге москвичи выиграли первую четверть с разницей в 8 очков.

Во второй 10-минутке дела у УНИКСа пошли еще хуже. Игроки ЦСКА только за первую половину набросали сопернику 10 трешек, при этом москвичи увереннее действовали и в игре на подборах. Итог первой половины - 50:33 в пользу ЦСКА.

После перерыва результативность команд заметно спала. Соперники показали далеко не лучшую эффективность в бросках, набрав на двоих всего ли 23 очка. Причем ЦСКА снова был чуть точнее - 13:10, и "+20" перед последней четвертью.

В заключительные 10 минут игры гости не дали сопернику даже намека на спасение. Итог - 76:57, и ЦСКА 10 июня в Москве может выиграть серию, а с ней и весь турнир.

В составе победителей лучшими игроками стал Торнике Шенгелия, набравший 18 очков, и Йоханнес Фойгтман - 16 очков.