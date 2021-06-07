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07.06.2021 23:22
Рубрика: Спорт

Успешно на татами

Россия начала чемпионат мира по дзюдо с победы
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 124(8475)
На стартовавшем в Будапеште (Венгрия) чемпионате мира по дзюдо в медальной копилке сборной России по итогам первого дня турнира уже появилось "золото".

Титул в весовой категории до 60 килограммов выиграл наш спортсмен Яго Абуладзе. По ходу соревнований он вышел сильнейшим в поединках с Ромариком Боуду (Франция), представителем Киргизии Кубаныхбеком Айбеком, болгарином Яниславом Герчевым, в решающих схватках одолел дзюдоистов Казахстана Макжана Шамшадина и Гусмана Кыргызбаева, которому досталось "серебро". "Бронза" у Франсиско Гарригоса (Испания) и Карамата Гусейнова (Азербайджан).

У женщин в категории до 48 кг наши Сабина Гилязова и Ирэна Хубулова прекратили борьбу на стадии 1/8 финала. А победила здесь японка Нацуми Цунода.

Первенство мира продлится до 13 июня. Всего будет разыграно 15 комплектов наград.

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