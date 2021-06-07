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07.06.2021 22:55
Рубрика: Спорт

Требуется заземление

Шамиль Тарпищев рассказал, в чем секрет успеха Павлюченковой и Медведева на грунте "Ролан Гаррос-2021"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 124(8475)
На кортах "Ролан Гаррос" 8 июня двое российских теннисистов - Анастасия Павлюченкова и Даниил Медведев - будут бороться за выход в полуфинал грунтового "Большого шлема". Причем до старта соревнований ставки на них вряд ли были слишком высоки. Медведев, хоть и является второй ракеткой мира, четыре года подряд не мог преодолеть в Париже даже первый круг. И вообще он предпочитает "хард". А Павлюченкова в последний раз добиралась на Открытом чемпионате Франции до четвертьфинала в 2011 году.
Анастасия Павлюченкова в последний раз играла в четверть финале "Ролан Гаррос" в 2011 году. Фото: Getty Images Анастасия Павлюченкова в последний раз играла в четверть финале "Ролан Гаррос" в 2011 году. Фото: Getty Images
Анастасия Павлюченкова в последний раз играла в четверть финале "Ролан Гаррос" в 2011 году. Фото: Getty Images

Но в этом сезоне все сложилось. В четвертом круге Медведев обыграл представителя Чили Кристиана Гарина со счетом 6:2, 6:1, 7:5 и теперь сразится с греком Стефаносом Циципасом. Павлюченкова одолела белоруску Викторию Азаренко (5:7, 6:3, 6:2) и встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая выбила из сетки саму Серену Уильямс.

Фото: instagram.com/yana_sizikova
Российская теннисистка Яна Сизикова свободна и может вернуться в Россию

Могут ли россияне пройти еще дальше? Что для этого нужно? Об этом корреспондент "РГ" расспросил президента Федерации тенниса России, капитана нашей команды в Кубке Дэвиса Шамиля Тарпищеа.

Шамиль Анвярович, Настя в соцсетях так прокомментировала результат: "Нет слов. Ошеломлена. Четвертьфинал". Вы что скажете?

Шамиль Тарпищев: Павлюченкова всю жизнь была талантливая, но ей мешала травма плеча, от которой она практически семь лет не могла полностью избавиться. Из-за этого у нее никогда не было нормальной подготовки. Она даже хотела заканчивать карьеру. От проблемы удалось избавиться где-то полтора года назад. Пошла планомерная, продуктивная работа, которая позволила Насте вернуться в элиту мирового тенниса. Она реально сейчас на уровне мировой десятки играет. У нее есть козыри - очень мощный удар. Даже в матче с Азаренко она выиграла больше очков навылет, чем соперница. А белоруска - очень непростой оппонент, быстро играет. Этот матч Павлюченкова провела с большим знаком плюс. И выиграла не случайно, а заслуженно. Она превосходила Азаренко по технико-тактическим действиям. Предыдущий матч - против Айлы Томлянович - мне тоже понравился. Теперь надо восстанавливаться. Если будет свежесть, психологическая стойкость, то она может и дальше пройти.

"Ролан Гаррос" - последний турнир, где можно набрать очки для Олимпиады. В Токио от каждой страны поедут по четыре сильнейших игрока в рейтинге

После "Ролан Гаррос" определится состав сборной на Олимпиаду. Это дополнительный стимул?

Шамиль Тарпищев: Все знали заранее, еще в прошлом году, что "Ролан Гаррос" - последний турнир, где можно набрать очки, чтобы попасть в Токио. Все определятся по рейтингу: на Олимпийские игры едут четверо сильнейших от страны. У нас получилось так, что порядка шести девочек претендовали на четыре места. Сейчас ясно, что Павлюченкова и Вероника Кудерметова завоевали путевки (Павлюченкова обгонит Кудерметову, которая в настоящее время является 30-й ракеткой мира и первой ракеткой России. - "РГ").

Фото: Reuters
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Как объясните неожиданный успех на грунте Медведева, который не любит это покрытие?

Шамиль Тарпищев: Не так уж и неожиданный. Во-первых, это жесткий грунт. В Париже он не такой мягкий, как в Риме, Мадриде или Штутгарте. Это что-то среднее между землей и хардом. Но мне больше всего понравилось, что Медведев проявил психологическую устойчивость. Эту уверенность ему дала победа в первом круге. Даже тренеры сборной Игорь Куницын и Игорь Андреев отметили, что после первых тренировок на "Ролан Гаррос" Даниил сказал: "Это близко к моему покрытию". Что касается матча четвертого круга, то подчеркну, что Гарин - земляной игрок. Но Медведев очень грамотно с ним сыграл, как в шахматы. Было много тактических вариантов с длительным розыгрышем очка, и он всегда находил верное решение. Единственное, на что укажу: было много очков, когда можно было раньше выходить к сетке и добивать. Но никто не умаляет заслуг Медведева. Это его лучший матч на грунте.

Предстоящий матч с Циципасом - не только теннисное противостояние. Все помнят, как грек обозвал Медведева "чертовым русским". Даня предложил ему заткнуться. С тех пор они не дружат...

Шамиль Тарпищев: Фон всегда остается. Но это и стимулирует, честно говоря. Заставляет играть через не могу. Я вообще любил, когда все зрители болели против меня. Потому что возникает дух противоречия, за счет которого ты можешь долго держаться. Здесь нечто похожее в этом плане есть. Если говорить о теннисе, то, я думаю, игра будет равная, так что многое решит физическая подготовка. Смотрите обязательно, точно будет интересно.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021