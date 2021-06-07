На кортах "Ролан Гаррос" 8 июня двое российских теннисистов - Анастасия Павлюченкова и Даниил Медведев - будут бороться за выход в полуфинал грунтового "Большого шлема". Причем до старта соревнований ставки на них вряд ли были слишком высоки. Медведев, хоть и является второй ракеткой мира, четыре года подряд не мог преодолеть в Париже даже первый круг. И вообще он предпочитает "хард". А Павлюченкова в последний раз добиралась на Открытом чемпионате Франции до четвертьфинала в 2011 году.

Но в этом сезоне все сложилось. В четвертом круге Медведев обыграл представителя Чили Кристиана Гарина со счетом 6:2, 6:1, 7:5 и теперь сразится с греком Стефаносом Циципасом. Павлюченкова одолела белоруску Викторию Азаренко (5:7, 6:3, 6:2) и встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая выбила из сетки саму Серену Уильямс.

Могут ли россияне пройти еще дальше? Что для этого нужно? Об этом корреспондент "РГ" расспросил президента Федерации тенниса России, капитана нашей команды в Кубке Дэвиса Шамиля Тарпищеа.

Шамиль Анвярович, Настя в соцсетях так прокомментировала результат: "Нет слов. Ошеломлена. Четвертьфинал". Вы что скажете?

Шамиль Тарпищев: Павлюченкова всю жизнь была талантливая, но ей мешала травма плеча, от которой она практически семь лет не могла полностью избавиться. Из-за этого у нее никогда не было нормальной подготовки. Она даже хотела заканчивать карьеру. От проблемы удалось избавиться где-то полтора года назад. Пошла планомерная, продуктивная работа, которая позволила Насте вернуться в элиту мирового тенниса. Она реально сейчас на уровне мировой десятки играет. У нее есть козыри - очень мощный удар. Даже в матче с Азаренко она выиграла больше очков навылет, чем соперница. А белоруска - очень непростой оппонент, быстро играет. Этот матч Павлюченкова провела с большим знаком плюс. И выиграла не случайно, а заслуженно. Она превосходила Азаренко по технико-тактическим действиям. Предыдущий матч - против Айлы Томлянович - мне тоже понравился. Теперь надо восстанавливаться. Если будет свежесть, психологическая стойкость, то она может и дальше пройти.

"Ролан Гаррос" - последний турнир, где можно набрать очки для Олимпиады. В Токио от каждой страны поедут по четыре сильнейших игрока в рейтинге

После "Ролан Гаррос" определится состав сборной на Олимпиаду. Это дополнительный стимул?

Шамиль Тарпищев: Все знали заранее, еще в прошлом году, что "Ролан Гаррос" - последний турнир, где можно набрать очки, чтобы попасть в Токио. Все определятся по рейтингу: на Олимпийские игры едут четверо сильнейших от страны. У нас получилось так, что порядка шести девочек претендовали на четыре места. Сейчас ясно, что Павлюченкова и Вероника Кудерметова завоевали путевки (Павлюченкова обгонит Кудерметову, которая в настоящее время является 30-й ракеткой мира и первой ракеткой России. - "РГ").

Как объясните неожиданный успех на грунте Медведева, который не любит это покрытие?

Шамиль Тарпищев: Не так уж и неожиданный. Во-первых, это жесткий грунт. В Париже он не такой мягкий, как в Риме, Мадриде или Штутгарте. Это что-то среднее между землей и хардом. Но мне больше всего понравилось, что Медведев проявил психологическую устойчивость. Эту уверенность ему дала победа в первом круге. Даже тренеры сборной Игорь Куницын и Игорь Андреев отметили, что после первых тренировок на "Ролан Гаррос" Даниил сказал: "Это близко к моему покрытию". Что касается матча четвертого круга, то подчеркну, что Гарин - земляной игрок. Но Медведев очень грамотно с ним сыграл, как в шахматы. Было много тактических вариантов с длительным розыгрышем очка, и он всегда находил верное решение. Единственное, на что укажу: было много очков, когда можно было раньше выходить к сетке и добивать. Но никто не умаляет заслуг Медведева. Это его лучший матч на грунте.

Предстоящий матч с Циципасом - не только теннисное противостояние. Все помнят, как грек обозвал Медведева "чертовым русским". Даня предложил ему заткнуться. С тех пор они не дружат...

Шамиль Тарпищев: Фон всегда остается. Но это и стимулирует, честно говоря. Заставляет играть через не могу. Я вообще любил, когда все зрители болели против меня. Потому что возникает дух противоречия, за счет которого ты можешь долго держаться. Здесь нечто похожее в этом плане есть. Если говорить о теннисе, то, я думаю, игра будет равная, так что многое решит физическая подготовка. Смотрите обязательно, точно будет интересно.