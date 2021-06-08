29 спортсменов олимпийской сборной беженцев приедут в Токио

Это первый поименной список олимпийской команды из тех 200 с лишним, что приедут в Токио 23 июля. Состав олимпийской сборной беженцев во вторник утвердил и объявил исполком МОК в Лозанне. 29 спортсменов-беженцев из одиннадцати стран будут выступать в 12 видах спорта.

Впервые такая команда, составленная из тех, кто имеет статус беженца, подтвержденного ООН, соревновалась на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. От сборной не ждут высоких результатов. Тут, действительно, главное участие. В Бразилии лучшим достижением стали выход боксера в 1/8 финала и предварительный заплыв, выигранный пловчихой.

Как сообщается в пресс-релизе МОК, в олимпийской сборной образца Токио семь легкоатлетов и шесть дзюдоистов. Это не какая-то карликовая команда. Ее тренируют 20 наставников и и сопровождают 15 официальных лиц, в основном из Швейцарии.