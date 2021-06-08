Новости

В Новосибирске женщина погибла в цехе по производству триплекса 10:46
РПЛ заняла пятое место по количеству игроков на Евро-2020 10:45
Белорусская команда МАЗ примет участие в ралли "Шелковый путь- 2021" 10:44
В Тюмени спасли лицо пациенту с саркомой верхней челюсти 10:37
"Желтый" уровень погодной опасности в столице продлили до четверга 10:32
В Челябинске обрушились две стены жилого дома 10:30
Кабмин расширил полномочия Фонда защиты прав дольщиков 10:28
В Минздраве назвали фактор, повышающий на 20% риск развития рака 10:28
Транспортную развязку на М-4 над "Сальским кольцом" завершили на 70% 10:18
Ушаков: Программа саммита США и РФ готовится, говорить о деталях рано 10:15
В Тобольске трое подростков отравились таблетками 10:13
Ушаков: Спад в отношениях России и США несет риски для всего мира 10:10
Под Калининградом при спуске на воду затонул рыболовецкий траулер 10:01
Наталья Сергунина: На стажировку в Москву приехали волонтеры из 14 регионов России 10:00
В Ростове впервые провели операцию по пересадке роговицы ребенку 09:50
Капитана японской шхуны, столкнувшейся с "Амуром", обвинили в халатности 09:48
МИД: Москве неважно, где и когда встречаются Байден и Зеленский 09:42
Посол КНР сравнил теорию о происхождении коронавируса с ложью о биооружии в Ираке 09:34
В Москве усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях 09:32
Рябков не исключил присутствие Лаврова на встрече Путина и Байдена 09:28
Решетников назвал выстраданным решение о продлении льготной ипотеки 09:14
В Карелии сгорела церковь-декорация к фильму "Остров" Лунгина 09:13
Помощнику капитана "Амура" грозит пять лет японской тюрьмы 09:04
Каждый десятый россиянин ездит на работу на велосипеде 08:37
"Монреаль" впервые с 2014 года дошел до полуфинала Кубка Стэнли 08:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
В каких случаях наследник может ничего не получить
В каких случаях наследник может ничего не получить
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
08.06.2021 10:44
Рубрика: Спорт

Белорусская команда МАЗ примет участие в ралли "Шелковый путь- 2021"

Текст: Татьяна Хорошилова (sh@rg.ru)

Сборная команда Минского автомобильного завода "МАЗ-СПОРТавто" примет участие в международном ралли "Шелковый путь"-2021.Одиннадцатый этап гонки имеет статусы этапов двух самых престижных мировых ралли - Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) и чемпионата мира по кросс-кантри ралли.

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Чернышенко: Представители 45 стран примут участие в ралли "Шелковый путь"

Марафон стартует в Омске 1 июля и поведет спортсменов через леса Сибири и Алтайские горы в Монголию. Участников ждут десять этапов. Протяженность маршрута - 5,5 тысячи километров. Средняя протяженность спецучастка, где можно развивать максимальную скорость, - 300 километров.

У Минского автомобильного завода славная автоспортивная история. Еще в 1980-е годы седельные МАЗ на равных боролись с лидерами европейского чемпионата по кольцевым гонкам грузовиков, а после распада Советского Союза белорусская техника с успехом выступала в трак-триале, где дважды приносила марке звание чемпионов Европы.

Гоночные традиции на МАЗ возродили 11 лет назад. Тогда, в 2010 году, была создана команда "МАЗ-СПОРТавто". Для спортивного автомобиля за основу взяли серийный полноприводный грузовик МАЗ-5309. Первая спортивная машина была собрана на мощностях экспериментального цеха завода. Макет первого спортивного грузовика установлен в детском летнем лагере "Зубренок", в котором проходят спортивные смены Союзного государства.

С 2016 года командой руководит Сергей Вязович, параллельно являясь пилотом основного экипажа. За время своего существования команда "МАЗ-СПОРТавто" приняла участие в 37 гонках национального и международного уровней. Вязович участвовал в международных ралли-рейдах, в "Дакаре" и "Шелковом пути". Занимал с командой призовые места на "Дакаре" в 2018 и 2020 годах, а также победил в ралли Morocco Desert Challenge в 2019-м.

СОЮЗ. Беларусь-Россия Спорт Виды спорта Автомото Ралли "Шелковый путь"