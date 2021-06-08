Белорусская команда МАЗ примет участие в ралли "Шелковый путь- 2021"

Сборная команда Минского автомобильного завода "МАЗ-СПОРТавто" примет участие в международном ралли "Шелковый путь"-2021.Одиннадцатый этап гонки имеет статусы этапов двух самых престижных мировых ралли - Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) и чемпионата мира по кросс-кантри ралли.

Марафон стартует в Омске 1 июля и поведет спортсменов через леса Сибири и Алтайские горы в Монголию. Участников ждут десять этапов. Протяженность маршрута - 5,5 тысячи километров. Средняя протяженность спецучастка, где можно развивать максимальную скорость, - 300 километров.

У Минского автомобильного завода славная автоспортивная история. Еще в 1980-е годы седельные МАЗ на равных боролись с лидерами европейского чемпионата по кольцевым гонкам грузовиков, а после распада Советского Союза белорусская техника с успехом выступала в трак-триале, где дважды приносила марке звание чемпионов Европы.

Гоночные традиции на МАЗ возродили 11 лет назад. Тогда, в 2010 году, была создана команда "МАЗ-СПОРТавто". Для спортивного автомобиля за основу взяли серийный полноприводный грузовик МАЗ-5309. Первая спортивная машина была собрана на мощностях экспериментального цеха завода. Макет первого спортивного грузовика установлен в детском летнем лагере "Зубренок", в котором проходят спортивные смены Союзного государства.

С 2016 года командой руководит Сергей Вязович, параллельно являясь пилотом основного экипажа. За время своего существования команда "МАЗ-СПОРТавто" приняла участие в 37 гонках национального и международного уровней. Вязович участвовал в международных ралли-рейдах, в "Дакаре" и "Шелковом пути". Занимал с командой призовые места на "Дакаре" в 2018 и 2020 годах, а также победил в ралли Morocco Desert Challenge в 2019-м.