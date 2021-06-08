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07.06.2021 23:33
Рубрика: Спорт

Император задумался

Емельяненко рассказал, когда планирует уйти из спорта
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Российский боец смешанных единоборств (ММА), Последний император Федор Емельяненко может завершить карьеру после следующего поединка. Об этом спортсмен заявил журналистам.

- По контракту у меня осталось два боя. Однако в нем не прописано, что я имею право уйти из спорта после одного поединка. Буду решать по самочувствию, - отметил Федор.

Следующий бой Емельяненко планирует провести осенью этого года в России на турнире Bellator. По словам Федора, он уже определился с рядом вероятных соперников.

- Мы обсуждали оппонентов, я высказал свои предпочтения. Утверждать будет Скотт Кокер. Оверим и дос Сантос? Они есть в списке, - сказал россиянин.

В профессиональной карьере Емельяненко провел 46 боев, из которых в 39 одержал победу, шесть раз проиграл, еще один поединок был признан несостоявшимся.

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